富豪鐵籠戰｜馬斯克、朱克伯格疑為備戰　請格鬥柔道職業選手陪練 (21:16)

馬斯克、朱克伯格互下戰帖後,加拿大職業綜合格鬥選手Georges St-Pierre在Twitter向馬斯克喊話,自稱是馬斯克的超級粉絲,希望能訓練他對抗朱克伯格。馬斯克在香港時間今(27日)回應帖文「Let's do it」。他其後又留言,今晚和Lex Fridman進行了一輪練習。

Ok, let’s do it 🔥🔥

— Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2023