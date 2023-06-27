富豪鐵籠戰｜馬斯克、朱克伯格疑為備戰　請格鬥柔道職業選手陪練 (21:16)

馬斯克、朱克伯格互下戰帖後，加拿大職業綜合格鬥選手Georges St-Pierre在Twitter向馬斯克喊話，自稱是馬斯克的超級粉絲，希望能訓練他對抗朱克伯格。馬斯克在香港時間今（27日）回應帖文「Let's do it」。他其後又留言，今晚和Lex Fridman進行了一輪練習。

Ok, let’s do it 🔥🔥 — Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2023

Lex Fridman本身是麻省理工學院研究科學家，擁有15年巴西柔術經驗的Fridman是巴西柔術黑帶運動員，同時練習柔道和摔跤多年。他近日分別為馬斯克和朱克伯格陪練，周一（26日）更在社交平台發布與朱克伯格練巴西柔術的短片。朱克伯格在新冠疫情期間開始練巴西柔術，今年5月首戰巴西柔術錦標賽，斬獲一金一銀好成績。

馬斯克上周在Twitter嘲諷朱克伯格，有網民留言「最好小心一點，聽說朱克伯格最近在練柔術」，馬斯克遂稱可與朱克伯格「鐵籠格鬥」一較高下。朱克伯格接下戰帖，並表示「告訴我地點吧」。馬斯克其後將對戰地點定於拉斯維加斯八角籠。不過愛子心切的馬斯克母親曾發聲為事件降溫，稱只准兩人「文鬥」，之後更聲稱這場戰鬥已取消。

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