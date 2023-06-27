乾洗髮噴霧、吸油蜜粉急救「黐立立」頭髮？髮型師提醒：每日用一兩次已夠、用後須洗頭 (10:51)

●乾洗髮產品原理

‧一般粉末型乾洗髮產品（如乾洗髮噴霧和乾髮粉）：以吸油粉末吸附髮根油脂，使用時在頭皮和頭髮沾抹適量粉末，梳理至頭髮上粉末消失即可。頭皮容易出油或容易流汗而令頭髮變得黏膩，可以用粉末型乾洗髮產品。

‧乾洗髮濕紙巾：可將頭髮上的油脂和灰塵抹走，部分濕紙巾含酒精，會揮發頭髮中的水分，達到乾爽效果。乾洗髮濕紙巾較適合外出旅行時，或使用乾洗髮產品頻率較高的人。留意乾洗髮濕紙巾開封後會逐漸蒸發，保存時間較短。

●乾洗髮產品使用注意

1. 每日一般用一至兩次已足夠，因應個人情況而定。若持續進行出汗的活動，如運動、行山等，不宜頻密使用乾洗髮產品。

2. 乾洗髪濕紙巾可用濕毛巾代替。部分濕紙巾含酒精，未必適合所有人使用，濕毛巾同樣可以將頭髮上的油脂和灰塵抹走。

3. 蜜粉和爽身粉皆含有可以吸附油脂的礦物成分，有助解決頭髮出油的情況。如果蜜粉會用於頭髮上，刷具宜定期清洗。

4. 使用乾洗髮產品後，回家須洗頭。因為產品殘餘在頭皮上會阻塞毛孔或滋生細菌，可能會令頭皮紅腫和發炎。

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