手機充電器｜選購手機充電器勿貪平　工程系講師：裝心臟起搏器者不宜用無線充電器【附安全使用貼士】 (22:35)

另外，現時亦流行使用無線充電產品。何建勳表示，無線充電器傳電的效能比有線充電器低，充電期間手機發熱屬正常現象，現時大部分手機已有保護系統，若手機溫度過高，保護系統會阻斷電源，停止充電，毋須過分擔心。

購買及使用手機充電器注意事項

●若購買非原廠充電器，應選擇獲手機廠認證的品牌，購買前亦應搜集資料，了解品牌信譽，或參考過往消委會建議

●購買充電器時，應留意充電器包裝是否有雙重絕緣設計標示

●市面上充電器的價格不一，購買時應提高警覺，勿因價格便宜而購買

●使用充電器時，切勿濕手觸碰充電器或充電器的金屬部分，以免觸電

●若充電器破損或裂開，露出金屬部分，應立即停用

使用無線充電產品注意事項

●應選用獲手機廠認證的品牌產品

●選用火數較低的無線充電產品可改善充電期間手機發熱的情況，惟較低火數會降低充電速度

●可選用無線充電專用手機殼，提升充電效果

●使用心臟起搏器或體內裝有儀器的人，要避免使用無線充電器，因這些醫療儀器的電力較弱，容易受到無線電波干擾而影響儀器的運作

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