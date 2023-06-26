自製奶昔5注意　營養師提醒：植物奶蛋白質較牛奶少【附低脂奶昔食譜】 (11:35)

●自製奶昔注意事項

1. 盡量避免選用朱古力或高脂食材。

2. 植物奶代替牛奶的話，蛋白質較少。倘對牛奶過敏，可以燕麥奶、杏仁奶等植物奶代替，但燕麥奶、杏仁奶的蛋白質含量較牛奶少，1杯約240毫升牛奶約有8克蛋白質，而1杯燕麥奶或杏仁奶的蛋白質含量只有牛奶的約一半。

根據世界衛生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康人士每天的蛋白質攝取量應佔總能量攝取量的10%至15%，估計一般健康成人每天每公斤體重應攝入0.83克蛋白質（以體重50公斤的成人為例，相當於41.5克蛋白質）。［食安中心蛋白質資訊］

3. 小朋友奶昔宜用全脂奶。一般全脂奶與低脂奶的熱量相差不算太大，小朋友宜喝全脂奶。成人如需要體重管理，可以用低脂奶或脫脂奶製奶昔。

4. 宜用酸性較低的時令水果（如西瓜、木瓜、香蕉、士多啤梨、藍莓等）。酸性較高的水果（如橙、西柚等）較少用於製作奶昔，因為較易引起消化不良問題。

5. 可用乳酪代替雪糕。奶昔倘想加入雪糕，可以乳酪取代，希臘乳酪含有益生菌，營養比普通乳酪好。

●奶昔食譜：低脂版雲呢拿奇亞籽奶昔

【材料】脫脂奶180毫升、原味希臘乳酪100克、脫脂芝士100克、奇亞籽3茶匙、雲呢拿油（香草精）2茶匙、香蕉80克、蜜糖1茶匙

【製法】香蕉預先放雪櫃冷凍備用。所有材料放入攪拌機打勻，即可飲用。

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