Queen主音Freddie Mercury珍藏拍賣預展　舞台王冠、歌詞手稿6月26至30日金鐘免費睇 (09:31)

英國搖滾樂隊Queen已故主音Freddie Mercury一生傳奇，才華橫溢包辦曲詞創作，舞台上多變的巨星造型風靡萬千樂迷；台下他熱衷於蒐集珍品。蘇富比將於9月在倫敦拍賣Freddie Mercury在肯辛頓故居的珍貴藏品，其中20件精選拍品將於6月26日至30日在香港金鐘太古廣場舉行拍賣預展，開放予公眾免費欣賞，展品包括Freddie Mercury極具標誌性的舞台王冠和斗篷；樂隊金曲《We Are The Champions》創作歌詞手稿等。