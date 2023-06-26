Queen主音Freddie Mercury珍藏拍賣預展　舞台王冠、歌詞手稿6月26至30日金鐘免費睇 (09:31)

英國搖滾樂隊Queen已故主音Freddie Mercury一生傳奇，才華橫溢包辦曲詞創作，舞台上多變的巨星造型風靡萬千樂迷；台下他熱衷於蒐集珍品。蘇富比將於9月在倫敦拍賣Freddie Mercury在肯辛頓故居的珍貴藏品，其中20件精選拍品將於6月26日至30日在香港金鐘太古廣場舉行拍賣預展，開放予公眾免費欣賞，展品包括Freddie Mercury極具標誌性的舞台王冠和斗篷；樂隊金曲《We Are The Champions》創作歌詞手稿等。
部分精選拍賣品：
‧王冠及斗篷︰1986年，Freddie Mercury最後一次Queen巡迴演唱會「The Magic Tour」尾場穿上這套服飾，於謝幕時與觀眾合唱一曲《God Save The Queen》，估價6萬至8萬英鎊（約60萬至80萬港元）。
‧《Bohemian Rhapsody》歌詞手稿：15頁完整創作手稿，顯示金曲創作歷程，估價80萬至120萬英鎊（約80萬至120萬港元）。
‧《We Are the Champions》歌詞手稿：Freddie Mercury從體育賽事觀眾角度出發所寫的名曲，手稿共有9頁，當中數頁寫於英倫航空公司（British Midland Airways）信箋，估價20至30萬英鎊（約200萬至300萬港元）。
Queen主音Freddie Mercury珍藏拍賣預展@香港蘇富比藝術空間
日期：6月26至30日
時間：上午10時至晚上6時
地點：金鐘太古廣場1期5樓 香港蘇富比藝術空間
註：活動如有更改，以主辦單位公布為準
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