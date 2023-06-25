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消費券｜7月16日派第二期2000元　八達通用戶6月30日前須夠3000元合資格消費 (11:14)

2023年消費券第二期將於7月16日派發，以八達通領取消費券的現有登記人（即已於4月16日獲發第一期消費券的市民）留意，須於6月30日前儲夠3000元合資格消費，才能於7月16日當天獲發消費券第二期餘下的2000元。本文整合現有登記人和新登記人領取消費券安排。

現有登記人（即已於4月16日領取第一期3000元或1500元消費券的市民）

●八達通用戶

以八達通領取消費券的現有登記人，須於6月30日或之前累積3000元「合資格消費」，方可於7月16日領取第二期2000元消費券。

香港永久居民及新來港者將可獲2000元第二期消費券，透過不同入境計劃來港居住或升學者則可獲1000元。若登記人由其他電子支付工具「轉會」至八達通，不論是否全數用完第一期消費券，仍可直接於7月16日領取第二期2000元消費券。

●其他支付工具用戶

支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK用戶，消費券會在7月16日當天自動存入已登記的儲值支付工具帳戶。

新登記人（今年5月29日或之前年滿18歲，或符合其他領取資格的人）

新登記人（包括所有支付工具）可在7月16日領取3000元或1500元，其餘2000元或1000元在10月16日起領取，其間不得更改已選定的支付工具。

消費券計劃詳情

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