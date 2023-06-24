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瓦格納兵變｜由賣熱狗到「普京大廚」　普里戈任創瓦格納僱傭兵　烏戰吃重與俄軍高層不和 (17:11)

俄烏戰爭持續之際，助俄攻打烏克蘭的俄羅斯僱傭兵瓦格納集團（Wagner Group）突然「掉轉槍頭」，集團首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）揚言推翻俄軍領導層，討伐國防部長紹伊古。普里戈任究竟是何許人？他與俄軍方為何不和？

普里戈任1961年出生於聖彼得堡，年輕時因涉及多宗搶劫案而被判囚13年。他1990年出獄，返回聖彼得堡後開始賣熱狗，其後開辦較高級的餐廳，逐漸致富，更擁有連鎖超市。時任聖彼得堡市長副手的普京，便曾多次到其餐廳用膳。

普京早年出任總統時，其招待外賓的場合中不時可見普里戈任的身影，包括招待時任美國總統小布殊及時任英國王儲查理斯的場合。普京更曾在普里戈任的餐廳慶祝生日。而普里戈任創立的餐飲公司，也承包了克里姆林宮、俄軍及部分國營學校的食物供應，因而有「普京大廚」（Putin's chef）之稱。普里戈任則會暱稱普京為「爸爸」。

2014年俄羅斯吞併克里米亞，普里戈任創辦了僱傭軍組織瓦格納集團，初時約有5000名士兵，在烏克蘭東部支援親俄分離主義勢力。作為秘密組織，瓦格納活躍於非洲及中東地區，因手法殘暴而聲名狼藉，現遭歐洲、美國及英國實施制裁。

去年俄烏戰事爆發，俄軍戰事失利，傷亡慘重，普里戈任親自走訪俄國的監獄，向囚犯開出條件，成功招攬更多人上前線。瓦格納在俄軍攻略巴赫穆特一戰中充當開路先鋒，佔有重要角色，最終助俄軍取下此地。

不過普里戈任近月與俄軍領導層矛盾白熱化，多次點名批評俄防長紹伊古。今年5月，普里戈任聲稱國防部故意剋扣供予瓦格納的彈藥，又稱已有2萬名瓦格納僱傭兵在巴赫穆特戰役中戰死，揚言要杯葛戰事。他警告俄軍領導層若再不改進對戰爭的態度，有可能輸掉戰爭，甚至激發民怨。

（BBC/衛報）

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