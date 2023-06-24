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眼乾｜眼睛太集中致「不完全眨眼」易眼乾　眼科醫生教完整眨眼+紓緩眼乾法【短片】 (13:14)

眼睛太集中致「不完全眨眼」 醫生教完整眨眼+紓緩眼乾法（採訪、拍攝及剪接：陳展熙、陳歴）

平日可有留意自己如何眨眼？每當長時間看手 機或電腦熒幕，眼睛容易感到眼乾，這可能是「不完全眨眼」所致。明報電子平台組訪問眼科專科醫生麥兆婷，透過短片講解「不完全眨眼」、示範完整眨眼，以及紓緩眼乾的方法。（採訪、拍攝及剪接：陳展熙、陳歴）

●何謂「不完全眨眼」？「不完全眨眼」可致眼乾？

麥兆婷表示，「不完全眨眼」即眨眼時，上眼皮不能觸碰下眼皮，多數由於過度集中凝視，以致不自覺眨眼造成。有醫學界小型研究指出，當人們集中使用電子產品，每分鐘眨眼次數會減少一半。當眨眼次數和幅度減少，淚液難以釋出，就容易引致眼乾問題。

●哪些群體較容易有「不完全眨眼」？

麥兆婷指出，長時間接觸電腦及手機熒幕的上班族，以及常戴隱形眼鏡的人，都容易有「不完全眨眼」。另外，患眼神經線和甲狀腺等相關疾病的人，或眼晴曾做手術、有疤痕，都會影響眼皮開合。

●如何判斷是否有乾眼症？

麥兆婷稱，乾眼症有分輕微、中度及嚴重程度，主要先靠市民自我感覺判斷眼乾情況；如有需要可到醫院進行乾眼測試，包括利用淚液試紙（Schirmer氏淚液分泌檢查）及儀器（如裂隙燈），由醫生判斷眼乾程度。【測試過程詳看影片內容】

●如何紓緩眼乾問題？

最簡單方法是自覺多眨眼，每次眨眼要完整【眨眼示範詳看影片內容】。若眼乾情況屬輕微，可購買沒有防腐劑、類固醇和藥性的人工淚液紓緩眼乾；用熱毛巾暖敷雙眼5至10分鐘，或坊間的暖敷眼罩也能紓緩。此外，宜減少使用電子產品，保持良好睡眠質素，以及有充足睡眠。若眼乾情況嚴重，建議到醫院接受檢查，盡早接受治療。

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