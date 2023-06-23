「泰坦」號解體悲劇巴基斯坦父子罹難　子趁父親節圓父夢卻同踏不歸路 (17:29)

Azmeh憶述，弟弟達烏德從小對鐵達尼號著迷，小時候在巴基斯坦生活時經常觀看1958年電影《冰海沉船記》，會觀看長達4小時的鐵達尼號紀錄片，也喜歡參觀鐵達尼號相關展覽，觀看撈出來的文物。

對於達烏德參加了探索鐵達尼號殘骸之旅，Azmeh表示不感意外，但直言即使給她「100萬美元」，她也不會踏入「泰坦」號。

（NBC/每日郵報）

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