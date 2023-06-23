日研究：新冠再感染間距縮至約3.7個月　許樹昌：病毒傳播力高疫苗效用減有關 (16:47)

團隊分析約85萬名新冠患者數據，把兩次新冠診治間隔時間超過30天的情況定義為「再次感染」，調查在2020年4月至2023年1月進行，顯示約有2.5萬人（佔約3%）多次感染。在50歲以上人群中，多次感染者約佔1%，未滿10歲人口則接近6%，研究稱可能與疫苗接種率較低有關。

在第1至3波（2020至2021年），新冠康復者再次感染的平均間隔約為16.9個月；至第6波，再感染的間隔約為7.3個月，第7波中約為3.7個月，可見間隔逐漸縮短。

負責研究的名工大學教授平田晃正表示：「尤其是第6波以後，感染人數增加和免疫力減弱，再次感染的風險增加了。」

本港有新冠患者相隔兩月再染疫

本港也有日本類似情況，有新冠患者表示，去年10月中確診新冠，約兩個月後、即12月又再「中招」；亦有在機場工作的市民稱去年12月曾確診，一月末農曆新年又再染疫，即兩次感染僅相距一個多月。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，新冠間隔縮短是全球認知的情況，相信與變異病毒株XBB成為主流病毒有關，因XBB高傳播力及疫苗效力減弱，不過本港沒有相關研究數據，因近數月市民已不再需要向政府呈報感染個案。

（共同社）