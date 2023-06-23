明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

泰坦號災難性內爆　料巨大水壓極速擠壓　乘客或毫秒間死亡 (11:40)

美國海岸防衛隊周四（22日）證實，探索鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦」號在深海發生「災難性內爆」（catastrophic implosion）繼而解體。何謂「災難性內爆」？若潛水器遇上會出現什麼情況？

外媒引述美國科學家解釋，在海平面，大氣壓力是每平方英寸14.7磅（14.7psi）；海中大白鯊噬咬的壓力約為4000psi；而「鐵達尼」號長埋於約3800米深的海底，該處壓力為6000psi，極巨大水壓會擠壓船體，令它在毫秒間凹陷，當中的人亦會瞬間死亡。

專家又以吹氣球為例解釋，不斷吹氣會令氣球內壓力過大，向外爆破；內爆則是相反情況，外在壓力過大會令船體瞬間被壓縮。

早在2018年，「泰坦」號所屬的「海洋之門（OceanGate）探險公司」，其時任海事運作總監洛赫里奇（David Lochridge）已質疑該潛水器的安全，強調它到達極深海域時可能對乘客造成危險。英國倫敦帝國學院工程教授Roderick Smith則稱，意外很可能是潛水器壓力殼失效，需打撈碎片重組事發經過，但若是內爆將很難了解事發經過。

（法新社／as

「泰坦」號潛水器 相關報道：

「泰坦」號解體悲劇巴基斯坦父子罹難 子趁父親節圓父夢卻同踏不歸路（6月23日）

「泰坦」號深海解體　導演占士金馬倫：漠視歷史教訓　鐵達尼號悲劇重演（6月23日）

探索鐵達尼潛水器深海內爆解體 一文了解潛水器5人（6月23日）

相關字詞﹕泰坦號 鐵達尼號 潛水器 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞