泰坦號災難性內爆　料巨大水壓極速擠壓　乘客或毫秒間死亡 (11:40)

外媒引述美國科學家解釋，在海平面，大氣壓力是每平方英寸14.7磅（14.7psi）；海中大白鯊噬咬的壓力約為4000psi；而「鐵達尼」號長埋於約3800米深的海底，該處壓力為6000psi，極巨大水壓會擠壓船體，令它在毫秒間凹陷，當中的人亦會瞬間死亡。

專家又以吹氣球為例解釋，不斷吹氣會令氣球內壓力過大，向外爆破；內爆則是相反情況，外在壓力過大會令船體瞬間被壓縮。

早在2018年，「泰坦」號所屬的「海洋之門（OceanGate）探險公司」，其時任海事運作總監洛赫里奇（David Lochridge）已質疑該潛水器的安全，強調它到達極深海域時可能對乘客造成危險。英國倫敦帝國學院工程教授Roderick Smith則稱，意外很可能是潛水器壓力殼失效，需打撈碎片重組事發經過，但若是內爆將很難了解事發經過。

（法新社／as）

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