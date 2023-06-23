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花茶｜夏日三花茶　中醫教路：滁菊花疏風散熱、千日紅清肝止咳、月季花活血解毒 (14:06)

夏天飲花茶，在中醫角度不同花有不同功效。註冊中醫胡玘君介紹三種適合夏天飲用的花茶——滁菊花、千日紅和月季花。滁菊花能疏風散熱、明目平肝和解毒；千日紅有清肝、散結，以及止咳定喘之效；月季花則有活血調經、解毒消腫的作用。三種花可以沖水飲，亦可以加入其他食材製成花茶，胡玘君分享滁菊花、千日紅和月季花的茶飲食譜，以及講解茶飲功效和飲用注意。

夏日三花茶

1. 滁菊花薄荷葉茶

【功效】滁菊花味甘性微寒，具疏風散熱、明目平肝和解毒之效，多用於治療頭痛眩暈、目赤腫痛、血壓亢進及神經性頭痛等。薄荷葉味辛性涼，能疏散風熱、清利頭目、利咽透疹及疏肝解鬱。

【材料】滁菊花2粒、薄荷葉2克、適量水

【做法】滁菊花和薄荷葉加熱水沖泡，即可飲用。

【飲用注意】薄荷葉發汗耗氣，體虛多汗的人不宜飲用。

2. 千日紅橘餅茶

【功效】千日紅味甘性平，能清肝、散結，以及止咳定喘，多用於治療慢性或喘息性支氣管炎、百日咳、治頭風、目痛，氣喘咳嗽等。橘餅味甘性溫，有健脾和胃、止咳化痰、理氣寬中的功效。

【材料】千日紅3-9克、橘餅1個、適量水

【做法】千日紅和橘餅加熱水沖泡，即可飲用。

3. 月季玫瑰花茶

【功效】月季花味甘、微苦性溫，有活血調經、解毒消腫的作用，多用於治療月經不調、痛經閉經、跌打損傷、瘀血腫痛、外傷出血等。玫瑰味甘、微苦性溫，能行氣解鬱、活血止痛。

【材料】月季花2粒、玫瑰花3克、適量水

【做法】月季花和玫瑰花加熱水沖泡即成。

【飲用注意】月季花有活血作用，易誘發流產，孕婦切勿飲用。

註：各人體質不同，如有疑問，飲用前宜諮詢註冊中醫或家庭醫生。

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