北京婦戶外活動後「熱射病」不治　港醫生：「熱射病」即中暑　認識熱衰竭vs.中暑徵狀 (13:22)

內媒近日報道北京57歲婦帶孩子在戶外活動後昏迷，診斷為「熱射病」，搶救不治。香港家庭醫學學院副院長劉浩濂接受明報電子平台記者訪問時，指出「熱射病」是內地用語，即是香港所指的「中暑」，而本港常聽到的「熱衰竭」與「中暑」有分別，若熱衰竭情況加劇，可能會變成中暑。劉浩濂提醒，有長期病患的長者因身體溫度調節較差，會較容易中暑和熱衰竭。