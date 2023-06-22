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北京婦戶外活動後「熱射病」不治　港醫生：「熱射病」即中暑　認識熱衰竭vs.中暑徵狀 (13:22)

內媒近日報道北京57歲婦帶孩子在戶外活動後昏迷，診斷為「熱射病」，搶救不治。香港家庭醫學學院副院長劉浩濂接受明報電子平台記者訪問時，指出「熱射病」是內地用語，即是香港所指的「中暑」，而本港常聽到的「熱衰竭」與「中暑」有分別，若熱衰竭情況加劇，可能會變成中暑。劉浩濂提醒，有長期病患的長者因身體溫度調節較差，會較容易中暑和熱衰竭。

熱衰竭徵狀：頭暈、頭痛、四肢乏力、氣促、皮膚濕潤、出汗、一般有意識

中暑徵狀：面紅、皮膚乾燥、一般不會出汗、抽搐、神志不清，甚至失去意識昏迷

預防熱衰竭／中暑7要點：

1. 穿淺色及通爽的衣物，減少身體吸熱，有助排汗和散熱。

2. 多喝水，補充身體水分。

3. 避免喝刺激性飲料，例如咖啡和茶。

4. 室內盡量開窗、開風扇或開冷氣，保持室內空氣流通。

5. 避免長時間逗留陽光猛烈的地方，減少暴曬導致身體水分流失。

6. 暴曬過後，可洗澡降低身體溫度，或用凍水浸泡毛巾，敷在腋下和背部降溫。

7. 避免劇烈運動，例如登山或遠足，高溫和持續出汗會消耗身體水分。

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