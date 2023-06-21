台灣MeToo｜Netflix劇集掀台灣#MeToo風暴　席捲演藝界、政界 (17:10)

台灣「#MeToo」風暴持續發酵，政界相繼爆出性騷擾或性侵事件，現在更蔓延至演藝、學術、醫療、體壇等界別，愈來愈多人發聲曾遭性騷擾或性侵犯。英國廣播公司（BBC）報道，過去兩周已有至少90名受害者發聲。台灣今次MeToo風暴，源於在Netflix獨播的台灣劇集《人選之人－造浪者》，故事其中一部分是講述政界幕僚遇上性騷擾，並鼓起勇氣揭露真相。5月31日，民進黨前黨工陳汘瑈在facebook發布「求救信」，聲稱學生時期遭導演性騷擾，帖文附上《人》劇的劇照，又引用劇中對白「我們不要就這樣算了」，引起社會各界關注，點燃台灣#MeToo風暴的燎原之火。
演藝界
●炎亞綸
抖音男網紅耀樂稱，16歲時跟台灣男星炎亞綸交往，被對方強行奪去第一次，還遭拍下私密影片，不雅影片其後外流。炎亞綸網上發文證實跟對方交往過，更現身耀樂的記者會鞠躬道歉。
被抖音男神控不雅影片外流 炎亞綸道歉：我曾是個很糟糕的人（6月20日）
炎亞綸突襲記招兩度鞠躬道歉 耀樂掩臉不領情 未決定會否提告（6月21日）
●黃子佼
女網紅Zofia稱，十多年前曾被台灣著名主持人黃子佼強吻及誘拍裸照。黃子佼公開承認並道歉，同時稱藝人徐熙媛（大S）、徐熙娣（小S）及范曉萱等涉毒。
黃子佼拍片認性侵 自殘送院 太太孟耿如代夫道歉 承諾陪伴彌補錯誤（6月20日）
黃子佼被指低調出院回家 吳宗憲反擊欠錢不還多情論（6月21日）
●宥勝
劇集《犀利人妻》的男星宥勝，遭公司前女職員指控性騷擾，有爆料者稱被宥勝胸襲、環抱、解開內衣等。
宥勝認性騷擾女工作人員道歉 林心如震驚瞪眼：合作時沒有不舒服（6月18日）
政治界
●王丹
前台北市議員助理李援軍（李元鈞）指控，八九學運領袖王丹曾對他企圖性侵，並到台北地檢署提控。王丹稱會坦誠面對，期望還原事件真相。地檢署目前正偵辦。
台男提告強制性交未遂 王丹返台：不逃避 冀司法還原真相（6月7日）
●朱學恒
國民黨議員鍾沛君稱，曾在飯局中遭到時評員朱學恒強吻。朱學恒發文承認並道歉。
●曾柏文
國民黨智庫前副研究員曾柏文，被指控曾以工作為由邀約女作家和記者到車中獨處，亦有人控訴遭他摸胸和擁抱。曾柏文其後發文道歉。