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驅蚊防蠓慎選蚊怕水　驅蚊成分知多啲　小心溶膠毁衣物　嬰幼兒或不宜 (10:40)

蚊怕水驅蚊劑怎麼揀？皮膚及性病科專科醫生林嘉雯表示，含避蚊胺（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535、對-薄荷烷-3,8二醇（PMD）或甲基壬基酮（2-undecanone）的驅蚊劑，有助防蚊防蠓，不過部分成分（例如避蚊胺、對-薄荷烷-3,8二醇）不適合嬰幼兒或兒童使用。兩個月以下嬰兒更不宜使用驅蚊劑。而孕婦一般體溫較高，容易惹蚊，可以用含有避蚊胺、派卡瑞丁或IR3535的驅蚊劑（衛生署亦有使用建議：shorturl.at/dvCI1）。林嘉雯續講解不同成分驅蚊劑的使用注意事項。

驅蚊成分特性、使用注意事項：

避蚊胺（DEET）

【特性】避蚊胺可影響昆蟲嗅覺受器，阻斷蚊蟲檢測人類汗水和呼吸中的揮發性物質「蘑菇醇」。

【使用注意】建議6個月以下嬰兒不要使用。兒童倘用含有避蚊胺的驅蚊劑，濃度不應多於30%。假如在兒童身上使用高濃度的避蚊胺產品，可能引致皮疹、水泡或令皮膚及黏膜受刺激。［詳情］另外，避蚊胺可溶解膠質物品或部分合成纖維，倘手沾避蚊胺驅蚊劑，再拿取外層有膠的物品（如相機、手機、手提袋、膠框眼鏡或衣物等），可能造成損壞。

●派卡瑞丁（Picaridin）

【特性】幾乎無色無臭，不黏膩。與避蚊胺相比，派卡瑞丁不易刺激皮膚，不會損壞塑膠或人造纖維衣物。

【使用注意】可能刺激眼睛，6個月以下嬰兒不宜使用。

●丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）

【特性】無色，幾乎無味，驅蚊效用或較避蚊胺低。

【使用注意】可能刺激眼睛，2個月以下嬰兒不應使用。

●對-薄荷烷-3,8二醇（PMD）

【特性】通常提取自檸檬桉或檸檬尤加利樹的精油，勿使用未提煉過的檸檬尤加利油驅蚊，因未經安全及功效測試。

【使用注意】可能刺激眼睛，不建議3歲以下兒童使用；使用時要避免接觸眼睛。

●甲基壬基酮（2-undecanone，又稱IBI-246）

【特性】來自野生番茄的天然物質，幾乎無毒。部分產品或會將其標示為野紅茄提取物。

驅蚊防蟲 實用資訊：

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