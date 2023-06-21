Google Maps新功能　「沉浸式實景」睇全球地標　包括香港文化中心、會展、天際100 (09:52)

「Google地圖」（Google Maps）近日推出新功能「沉浸式實景」，本月起安卓（Android ）及iOS手機版本的「Google地圖」App，陸續為全球逾500個地標加入沉浸式實景圖，當中包括香港文化中心、太空館及香港藝術館、香港會議展覽中心、天際100香港觀景台（環球貿易廣場）、中銀大廈等香港特色地標。用戶在「Google地圖」手機版搜尋該地標，點擊頁面上顯示的第一段影片，就可一嘗鳥瞰該建築物的感覺，探索周邊景點及設施，亦可以透過控制「時間滑標」查看該地點不同時間的天氣情況。（點擊這裏放大觀看圖表）
Google發稿表示，「沉浸式實景」利用人工智能和計算機視覺，融合幾十億張Google街景及航拍相片，為建築物以至整個城市建構出數碼模型。除了個別地標建築外，「Google地圖」已在4個城市（荷蘭首都阿姆斯特丹、愛爾蘭首都都柏林、意大利佛羅倫斯及威尼斯）推出「沉浸式實景」。
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