Google Maps新功能　「沉浸式實景」睇全球地標　包括香港文化中心、會展、天際100 (09:52)

Google發稿表示，「沉浸式實景」利用人工智能和計算機視覺，融合幾十億張Google街景及航拍相片，為建築物以至整個城市建構出數碼模型。除了個別地標建築外，「Google地圖」已在4個城市（荷蘭首都阿姆斯特丹、愛爾蘭首都都柏林、意大利佛羅倫斯及威尼斯）推出「沉浸式實景」。

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