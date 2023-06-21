夏至．二十四節氣｜天熱煩燥、常喝凍飲易致口苦濕熱　中醫教路︰吃「苦」助瀉火【附安神清火茶食譜】 (09:00)

夏至養生貼士

1. 可適量進食苦味食物助清心瀉火，例如苦瓜、芥菜。用芥菜、鹹蛋和鹹瘦肉煲湯，有助清熱化濕。

2. 飲水不宜飲太急，一次過亦不宜飲太多，盡量避免進食湯飯，以免影響脾胃。

3. 飲凍飲可含在嘴裏慢慢吞下，幫助減低凍飲對氣管食道及脾胃的刺激。

4. 不宜食過多肥甘口膩（肥膩食物和甜食）之物，有助避免出現口苦。

5. 宜作息定時。

食譜︰安神清火茶

【材料】龍井茶葉適量、蓮子芯5至10粒、熱水適量（茶葉可以香片或壽眉取代）

【功效】蓮子芯微苦，有安神和清心火的作用。

【製法】茶葉和蓮子芯放進茶包，加熱水焗一會後取出茶包飲用，宜即浸即飲。

【飲用注意】茶飲不宜多飲，每日一至兩杯，脾胃虛寒的人不宜空肚飲用，最好飯後半小時後才飲。長者、小朋友、易嘔吐、易腸胃不適的人不宜飲用。

註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。

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