番鬼荔枝｜番鬼荔枝7月起當造　釋迦宜選淡黃綠果皮　未熟勿放雪櫃【附台灣農委會選購及保存須知】 (19:30)

⚫如何分辦「鳳梨釋迦」與「大目釋迦」？

鳳梨釋迦：產季為每年12月至翌年4月，其外觀呈心臟型或圓錐狀，果型較大，佈滿表面、凹凹凸凸鱗目較尖銳且小，種子較少、果肉較多，口感較紮實，味道甜中帶微酸，有鳳梨的味道。

大目釋迦：每年有兩個產季，分別是7月至9月（夏果）及12月至翌年3月（冬果），其較圓潤飽滿，果型屬中等，鱗目平滑且大片，一顆鱗目一顆果肉，口感綿密，味道甜味濃厚，聞起來有淡淡花香味。

⚫如何選購釋迦？

台灣行政院農業委員會介紹稱，未熟的釋迦呈綠色，成熟果呈淡綠黃色，建議選購果實大，形狀完整端正，果皮淡黃綠色，鱗目大小一致，鱗目之間的凹凸溝展開或呈乳黃者為佳。

⚫如何保存釋迦？

農委會指出，市民可靠釋迦軟硬度辦識成熟程度。若釋迦按壓時仍硬，可先放陰涼處等3至5天待成熟食用；當釋迦按壓時，軟硬度像擦膠般，就可以切開來吃。

農委會提醒，切勿將沒成熟的釋迦放進雪櫃，否則會變成「啞巴果」，不會再變熟。至於成熟後的釋迦，無論原個釋迦、切片或切粒後，均可放入雪櫃冷藏。倘釋迦放較久後，即使表面或出現黑斑仍可食用。

（台東縣政府／台灣農委會）