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探索鐵達尼潛水器料困1.3萬呎深海搜救難　救援艇難達　供氧僅餘數十小時 (14:44)

一架載人到北大西洋深海參觀「鐵達尼號」殘骸的潛水器周日（18日）失蹤。美國海岸防衛隊指揮官John Mauger估計，潛水器正處於約1.3萬呎（約4000米）深的海底，可能受困於鐵達尼號殘骸中。雖然潛水器所屬公司Ocean Gate表示會用盡所有方法拯救失蹤者，但受技術限制，加上潛水器供氧時間有限，救援面臨極大困難，且要與時間競賽。

《每日郵報》報道，1973年曾有潛水器受困約1500呎深海後獲救，是潛水器獲救的最深紀錄。不過今次潛水器估計在1.3萬呎海底，大大增加救援難度。《紐約時報》指出，美國海軍目前擁有的深海救援潛水器，僅能下潛至最多2000呎，估計今次或需動用遙控無人潛水器，例如可深潛至2萬呎的CURV-21遙控潛水器。

救援亦要分秒必爭。今次的潛水器於美東時間周日清晨4點出發，約1小時45分鐘後失去聯絡。據Ocean Gate資料顯示，潛水器可供氧潛行96小時，意味截至香港時間周二（20日）中午，供氧僅能再維持約50小時。

Ocean Gate自2021年開展鐵達尼號探索之旅，潛水器會由加拿大紐芬蘭島（Newfoundland）啟航，前往約700公里外的鐵達尼號殘骸所在海域，下潛1.28萬呎（約3800米）。旅程每人索價25萬美元（約195萬港元）。

公司官網顯示，其3款潛水器當中，只有今次失蹤的潛水器Titan可潛至鐵達尼號殘骸所在的深海，最深可潛至海底1.3萬呎。潛水器最多載5人，包括1名駕駛員、1名導遊及3名乘客。

（每日郵報／紐約時報／BBC）

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