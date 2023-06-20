好去處｜太空館免費睇哥白尼特展　回顧哥白尼天文成就 (08:54)

著名天文學家哥白尼（Nicolaus Copernicus）於十六世紀提出「日心說」，推翻當時「地心説」觀念（即地球為宇宙的中心），主張以太陽取代地球為行星運動的中心，為天文界帶來劃時代的改變。香港太空館將於6月21日至9月25日舉辦「尼古拉•哥白尼——生平與成就」特別展覽，回顧哥白尼的成長路，以及他在天文學和其他領域的成就，亦會介紹哥白尼出生地波蘭，以及其他地方為他製作的肖像、紀念碑、紀念幣和郵票。