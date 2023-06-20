好去處｜太空館免費睇哥白尼特展　回顧哥白尼天文成就 (08:54)

著名天文學家哥白尼（Nicolaus Copernicus）於十六世紀提出「日心說」，推翻當時「地心説」觀念（即地球為宇宙的中心），主張以太陽取代地球為行星運動的中心，為天文界帶來劃時代的改變。香港太空館將於6月21日至9月25日舉辦「尼古拉•哥白尼——生平與成就」特別展覽，回顧哥白尼的成長路，以及他在天文學和其他領域的成就，亦會介紹哥白尼出生地波蘭，以及其他地方為他製作的肖像、紀念碑、紀念幣和郵票。
香港太空館「尼古拉•哥白尼——生平與成就」
日期：2023年6月21日至9月25日
地點：尖沙嘴梳士巴利道10號香港太空館大堂
費用：免費入場
哥白尼知多啲：40歲倡「日心說」否定「地心説」
哥白尼於1473年在波蘭城市Torun出世，是富二代或富三代，舅父為波蘭瓦爾米亞教區主教。哥白尼博學多才，認識至少5種語言，包括波蘭文、拉丁文、德文、希臘文及意大利文，又曾當數學家、天文學家、醫生、古典學者、翻譯員、神職人員、執政官、外交官和經濟學家。哥白尼在40歲寫了《短論》推廣日心說，並於70歲臨終前出版《天體運行論》，詳細說明日心說觀念，顛覆當時的天文學說。
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