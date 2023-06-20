太陽眼鏡｜太陽眼鏡選購清潔貼士一文睇 (09:51)

●太陽眼鏡揀選貼士

購買太陽眼鏡選灰色、茶色的鏡片相對更有效阻隔能量較高的光，亦能減少戴上太陽眼鏡後視線顏色的轉變。能量較高的光大多是偏藍和偏紫，藍色或紫色鏡片無助阻隔這些光，故應避免選擇。鏡架大的太陽眼鏡覆蓋較好，保護眼睛的作用較高；鏡架較貼臉，亦不容易漏光且更有效阻隔光線。

●鏡片非愈深色愈好

鏡片顏色深淺與阻隔UV功能非成正比，選擇太陽眼鏡時要留意「UV標籤」，以分辨鏡片阻隔UV功能是否合格。太陽眼鏡若標明「UV400」，意指鏡片能阻隔波長400納米以下的有害光線（即能阻擋紫外線）。

●慎選鏡片顏色

灰色鏡片顏色最真實，駕駛或去戶外行山也適合佩戴。茶色鏡片視覺上偏紅色，存在色差，但不影響日常生活使用。

●戴變色鏡片注意

變色鏡片受到紫外線照射時，鏡片會由淺變深，所需時間較短；由深色轉回淺色，則需要較長時間。老人家、對光線變化適應力較弱的人，宜視乎個人喜好及習慣選擇。

●兒童太陽眼鏡選擇注意

兒童太陽眼鏡宜選包覆式眼鏡框、標籤有標註100%紫外線保護的太陽眼鏡。

●太陽眼鏡、眼鏡夾片比較

眼鏡夾片跟太陽眼鏡的功能一樣，不過夾片容易出現漏光情況，保護作用比太陽眼鏡遜色，而且經常除戴眼鏡夾片有機會刮花眼鏡鏡片，因此戴太陽眼鏡較佳。

● 清潔保養宜忌

可用清水或稀釋溫和梘液，或眼鏡專用潔淨紙（酒精濃度︰45-50%）清潔鏡片，留意勿用熱水或酒精擦拭鏡片，以免破壞鏡片隔濾紫外線的塗層。

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