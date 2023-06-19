科學館兒童暑期活動：認識塑膠、金屬盒變一弦結他【附報名連結】 (20:29)

香港科學館將於暑假舉行多個科學探究活動，讓兒童透過有趣實驗認識科學。其中兩個活動（「探究實驗班：塑膠與聚合物」、「創客工作坊：一弦結他」）快將接受報名，詳情如下：
一. 探究實驗班：塑膠與聚合物（共8場）
8月15日（周二）（分2場──10:30-12:00、14:30-16:00）
8月17日（周四）（分2場──10:30-12:00、14:30-16:00）
8月21日（周一）（分2場──10:30-12:00、14:30-16:00）
8月23日（周三）（分2場──10:30-12:00、14:30-16:00）
費用：$37.5（全日制學生）
對象：7-10歲
地點：香港科學館地下實驗室
名額：每節40人，須預先報名（倘超額將抽籤分配）
詳情+網上報名：按此（6月23日至7月2日接受報名）
二. 創客工作坊：一弦結他（共4場）
8月13日（周日）（分2場──10:30-12:30、14:00-16:00）
8月19日（周六）（分2場──10:30-12:30、14:00-16:00）
費用：$50（全日制學生）
對象：8-12歲
地點：香港科學館地下實驗室及V教室
名額：每節20人，須預先報名（倘超額將抽籤分配）
詳情+網上報名：按此（7月4日至7月13日接受報名）
其他活動：「STEAM實驗室﹕Micro:bit導電測試儀」
更多科學館兒童活動：shorturl.at/hDPZ9