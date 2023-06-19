WhatsApp提高帳戶安全8招　防被拉入陌生群組、照片影片閱後即刪【附教學示意圖】 (09:01)

電訊詐騙趨嚴重，WhatsApp已推出全新安全中心（www.whatsapp.com/security），提供資訊助用戶減少接收垃圾信息，或滋擾信息。WhatsApp提供8個方法（例如：雙重認證、防被拉入陌生群組、照片影片閱後即刪），協助用戶利用現有功能提高帳戶安全。
WhatsApp帳戶安全8招
1. 啟用雙重認證設定
雙重認證可為WhatsApp帳戶提高安全度。啟動雙重認證後，重置或驗證帳戶時，系統會要求用戶輸入6位PIN碼，保護用戶免受網絡釣魚或帳戶盜用的攻擊。 （按此放大圖片）
2. 控制誰可將自己拉入群組（防被拉入陌生群組）
WhatsApp用戶可透過私隱設定及群組邀請功能，控制誰可以將自己拉入群組，增加私隱度，以及避免被胡亂拉進陌生群組。另外，WhatsApp亦有悄悄退出群組功能［悄悄退出群組教學示意圖］，用戶退出群組時，只有管理員才會收到通知。（按此放大圖片）
3. 閱後即刪功能及自動刪除信息
用戶可在發送照片或影片時選擇閱後即刪媒體，收件人只能檢視該信息一次，並不能儲存、轉寄、截圖或分享。其他功能如關閉已讀標記及自動刪除信息，亦有助增加信息傳送及個人對話的私隱度。（按此放大圖片）
（按此放大圖片）
4. 管理WhatsApp上的個人資料
用戶可管理WhatsApp的個人資料，包括設定哪些人可以查看自己的個人頭像、最後上線時間、在線狀態、動態更新等資訊。用戶亦可選擇向哪些人分享自己的在線狀態，讓聯絡人以外的用戶無法看到有關資料。（按此放大圖片）
5. 封鎖及舉報可疑信息
收到滋擾信息時，用戶可封鎖特定聯絡人，阻截接收他們的信息和來電。假若收到來自未知號碼的可疑信息，用戶可封鎖及舉報有問題的帳戶。一旦舉報某個聯絡人、商家或特定內容，WhatsApp會收到被舉報帳戶或群組最近傳送給舉報人的五個信息，倘發現被舉報帳戶行為違反相關服務條款，WhatsApp或會將該帳戶停權。（按此放大圖片）
6.定期檢查已連結裝置
應定期檢查所有已連結至帳戶的裝置，如果用戶無法識別某特定裝置，宜立即登出。若懷疑有人於網頁版或桌面版上使用自己的帳戶，可在手機上將帳戶從所有電腦中登出。（按此放大圖片）
7.設定生物辨識
用戶可啟用WhatsApp的鎖定功能，設定使用指紋或臉孔解鎖WhatsApp，有助保障私隱。（按此放大圖片）
8. 使用官方版本WhatsApp應用程式
在Android及iOS下載時應保持警覺，以防下載由第三方開發的非官方版本或偽造的WhatsApp應用程式。非官方應用程式可能含有惡意軟件，或會偷取用戶資料或損壞手機，加上未有端對端加密保護，個人私隱及帳號安全存疑。假若收到「這是偽造的應用程式」的安全防護警告，應馬上刪除應用程式並下載官方版本。（按此放大圖片）
WhatsApp安全中心：www.whatsapp.com/security
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