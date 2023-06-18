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端午節吃糉貼士｜糉當正餐8注意：午餐吃較佳　糉趁熱食較易消化 (11:16)

糉是端午節應節食品，不少人會吃糉當正餐。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）及註冊中醫唐麗雯分別接受明報電子平台組訪問，提醒吃糉當正餐的注意事項。李杏榆指出，部分糉（如水晶糉、素糉）不含肉類，未必適合當正餐。糉多由糯米製成，唐麗雯提醒，糯米本身較難消化，放涼後進食更難消化，宜翻熱後盡快食。

糉當正餐8注意

‧當午餐進食較佳。早上和晚上消化力一般較弱，若當作正餐，午餐時進食較好，而且下午的活動量較晚上多，有助消耗糉子熱量。

‧留意非所有糉適合當正餐。部分較新式糉如水晶糉、素糉等不含肉類，其營養不足夠當正餐。

‧食糉宜配蔬果、豆漿等食品，不宜配凍飲。傳統糉屬高升糖食物，主要以糯米、豬肉、鹹蛋等製成，澱粉質較多，未必有其他營養（如纖維、蛋白質），因此宜配蔬菜、水果、豆漿等補充營養。食糉宜喝熱飲（如熱茶、熱湯），飲濃茶則有助分解脂肪。

‧糉宜翻熱進食。糉翻熱後應盡快食，糉放涼進食會更難消化。

‧控制分量每次拳頭大小。糉不宜經常當正餐，每次最多食一個拳頭大小的糉，或跟親友分享糉子。

‧糖尿病、胃病、心腦血管疾病患者慎食。可先諮詢醫生或營養師；正在減重、三高及消化力較弱的人宜淺嘗；小朋友及長者消化力和吞嚥能力較弱，宜小口進食，每次最多食半個糉。

‧食糉盡量減少蘸料。如需要蘸醬油或白砂糖，建議以低鈉豉油或代糖代替，或自製調味料。

‧適量運動。有助消耗糉的熱量和脂肪。

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