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天氣｜天文台：周日早上有狂風暴雨　下午驟雨減少短暫有陽光 (19:45)

【19:45】一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。預測本港地區今晚（17日）及明日（18日）父親節大致多雲，有驟雨。周日早上有幾陣狂風雷暴，下午驟雨減少，短暫時間有陽光。氣溫介乎26°C至31°C。吹和緩至清勁南至西南風。展望隨後兩三日部分時間有陽光，天氣酷熱，仍有一兩陣驟雨。（天文台）

【17:05】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【16:16】下午4時15分，天文台改發黃色暴雨警告信號。

【14:07】下午2時5分，天文台發出紅色暴雨警告信號。紅雨暴雨警告表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【12:45】下午12時40分，天文台發出黃色暴雨警告信號。

【12:24】天文台發出局部地區大雨提示：大埔區的塔門的雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。在下午12時15分，塔門過去一小時已錄得超過80毫米雨量。

【11:05】上午10時45分，天文台發出特別天氣提示：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

上午10時50分，天文台錄得氣溫27.9°C，相對濕度91%。一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。預測本港地區今日（17日）多雲，有驟雨，最高氣溫29°C。初時雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，稍後雨勢逐漸減弱。吹和緩南至東南風。

展望明日（18日）有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間天氣炎熱。隨後一兩日持續炎熱，短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。（天文台）

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