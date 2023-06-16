蠓咬皮膚痕癢腫痛或起水泡　皮膚醫生：冷敷梘液洗患處助止痕　蚊怕水含DEET可防蠓 (09:50)

夏天蚊蟲滋生，除了常見的蚊子，體型比蚊子更細小的蠓，叮咬人後同樣令人痕癢難耐。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯表示，與被蚊叮相比，被蠓咬患處數量多而小，由十多粒至幾十粒不等；各人對被蠓叮咬後的反應不一，可能會出現痕癢、紅腫、疼痛甚至起水泡。林嘉雯提供防蠓貼士，以及被蠓咬的處理方法，提醒若被蠓叮咬後出現嚴重反應，宜立即求醫。