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蠓咬皮膚痕癢腫痛或起水泡　皮膚醫生：冷敷梘液洗患處助止痕　蚊怕水含DEET可防蠓 (09:50)

夏天蚊蟲滋生，除了常見的蚊子，體型比蚊子更細小的蠓，叮咬人後同樣令人痕癢難耐。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯表示，與被蚊叮相比，被蠓咬患處數量多而小，由十多粒至幾十粒不等；各人對被蠓叮咬後的反應不一，可能會出現痕癢、紅腫、疼痛甚至起水泡。林嘉雯提供防蠓貼士，以及被蠓咬的處理方法，提醒若被蠓叮咬後出現嚴重反應，宜立即求醫。

被蠓咬處理方法

‧ 盡量不要抓癢患處

‧ 冷敷患處有助止痕消炎

‧ 以梘液、淋浴露清洗患處，有助止痕

‧ 使用抗組織胺口服藥，使用前宜諮詢醫生

‧ 若怕被蠓咬後患處留印，宜做足防曬，亦可在諮詢醫生後使用減淡色斑的產品。

防蠓貼士

‧ 含避蚊胺（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535、對-薄荷烷-3,8二醇（PMD）及甲基壬基酮（2-undecanone）的驅蚊劑有助防蠓，留意使用驅蚊劑時除了噴在外露的皮膚上，亦應噴驅蚊劑適量在衣服上。

‧ 驅蚊貼、驅蚊手帶未必可防蠓，現時未有醫學證明顯示有防蠓功效。

‧ 日落時分較多昆蟲出沒，宜避在草叢活動。

‧ 保持家居清潔，宜定時清除積水。

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