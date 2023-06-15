風扇安全使用四注意　消委會：風扇避濺濕暴曬　移動清潔前拔插頭【附慳電貼士】 (16:01)

風扇安全使用四注意

1. 風扇勿放在易絆倒、濺濕、暴曬位置：擺放位置應陰涼空曠，避免風扇遭絆倒、濺濕或長期暴曬；應留空間給風扇擺動和散熱，附近不應放雜物，以免捲入風扇釀意外。

2. 勿在無人看管下開風扇：切勿讓兒童、寵物或其他物件伸入風扇罩和空隙，開風扇時必須看管免釀意外。

3. 移動或清潔風扇前應切斷電源：拆下風扇罩或扇葉清潔時，可接觸到摩打轉軸等帶電部分，不拔掉電源插頭徹底斷電會有觸電風險。另外，移動正擺動的風扇，可能會被風扇頭與底座間的空隙夾傷。

4. 風扇破爛或有怪聲異味應停用：風扇若發出不尋常聲音、氣味等，或外殼破爛，應立即停用和拔掉插頭，安排檢查修理。日常應留意風扇電線有否隨擺動而損壞。

使用風扇三慳電貼士

1. 風扇配合冷氣機使用提升效能：風扇的耗電量遠低於冷氣機，可利用風扇傳遞冷風提升冷氣效果，同時調高冷氣機溫度慳電。

2. 預設風扇在入睡後關機：善用風扇時間掣，設定在入睡後關機。睡前亦可預設冷氣機關機時間，並預設風扇其後自動啟動，減少使用冷氣機。

3. 長期不使用風扇應切斷電源：風扇在待機時仍會耗電，若長期不使用，應拔掉電源插頭，或以插座的獨立開關掣切斷電源，以免浪費。

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