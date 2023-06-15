旅遊保險選購四注意　消委會提醒：留意有否對長者兒童保障設限、高風險活動是否受保 (17:00)

旅遊保險選購四注意

1. 留意有否對長者和兒童保障設限

同一旅保計劃對一般成年人、長者和兒童的保障可能不同，若與長者或未成年子女旅遊，宜留意計劃對特定年齡人士的保障有否設限，如下調醫療費用和人身意外的最高賠償額、刪減個別保障項目等。如有需要可投保較高保障額的計劃。

2. 宜先了解高風險活動是否受保

進行高風險活動（如乘坐熱氣球、水肺潛水、滑雪）或自駕遊應留意是否受保及相關限制，例如有些保險列明部分較高風險活動的保障不適用於70歲以上人士，或會調低受保人因參與較高風險活動時受傷或意外死亡的最高賠償額。旅行應及早安排行程，挑選適合的保險計劃。

3. 投保前比較不同計劃

即使旅程目的地和日數相同，不同公司在保費、保障項目、保障額及賠償條件等都有差異，應多作比較，按個人需要、目的地、行程風險等因素挑選合適計劃。

4. 留意保單條文細節

選購旅遊保險時應仔細審閱保單條文。不同旅遊保險對保障項目的定義、保障範圍等或有差異，以「行李延誤」為例，部分保險定義受保人在抵達目的地6小時或以上仍無法取行李，部分達8至12小時才會賠償。另外，應注意申請理賠所需證明文件，如不達保險公司要求，可能無法獲理賠。

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