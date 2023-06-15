氣球選購使用七注意　消委會：避用口吹、玩完宜洗手、過敏者慎選氣球物料【短片】 (15:15)

購買及使用氣球7個注意事項

1. 選用較環保的氣球：乳膠氣球產品難以重用及回收，消委會建議宜多選用以環保或可回收物料製成的氣球，支持環保。

2. 散裝氣球未必列基本資料：散裝氣球可能未有列明品牌、型號和產地等資料，以及標示安全警告字句，選購時宜多加留意。

3. 對乳膠或橡膠過敏須留意：乳膠氣球通常由乳膠製成，對乳膠或橡膠嚴重過敏須小心留意。

4. 避免用口直接為氣球吹氣：應使用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣，有助減低接觸到有害物質或出現過敏的風險。

5. 兒童玩氣球宜有成人陪同：未經充氣的氣球和氣球碎片可能會被幼兒誤吞，甚至導致窒息。若發現幼兒咬或吸吮氣球表面，亦應即時阻止。未充氣的氣球應適當儲存，已泄氣及破爛的氣球要立即丟棄。

6. 勿讓兒童吸氦氣：部分氣球會注入氦氣，亦有人會吸入氦氣製造變聲效果。家長須留意勿讓兒童刻意吸入氦氣，否則會有窒息風險。

7. 玩完氣球宜洗手洗面：使用或玩氣球後，應清潔雙手及洗面再進食，避免經口服途徑攝入有害物質。

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