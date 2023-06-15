消委會．氣球｜慎防氣球含懷疑致癌物　6款乳膠氣球符合歐盟玩具安全規定　Everts、DAISO氣球上榜【附名單】 (11:04)

氣球深受兒童喜愛，亦可作派對裝飾。消委會檢測19款乳膠氣球產品型號，共35個樣本，發現全部樣本檢出不同種類的亞硝胺化合物及／或可亞硝化物質，當中部分屬懷疑致癌物。根據歐洲玩具安全標準，氣球產品所用的彈性物料中，亞硝胺化合物總遷移量不應超過0.05mg/kg，可亞硝化物質總遷移量不應超過1mg/kg。測試中只有6款型號，共12個樣本符合相關歐盟玩具安全規定。消委會建議用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣，有助減低接觸到有害物質的風險。
6款乳膠氣球型號符合歐盟玩具安全規定（品牌及產品名稱或型號／聲稱來源地／充氣後氣球尺寸／每包裝大約零售價／檢測樣本主要顏色／總評*5分為滿）
Everts寶寶熊氣球(2個)／馬來西亞／12吋或30厘米／$35／黃色／5
Miracle Atelier12吋心形汽球(10個)／—／12吋／$38／紅色／5
amscan designer Balloons Value Pack Helium Quality Latex Balloons(with Star Print)(20個)／墨西哥／12吋或30.4厘米／$110／金、黑、銀色／4.5
Everts心形氣球(10個)／德國／8吋或20厘米／$30／粉紅色／4.5
DAISO Neon Color 9 inch Balloon Art(15個)／—／9吋或22.8厘米／$12／橙、粉紅、黃色／4.5
talking tables Medley of Pink Balloons(16個)／中國／12吋或30厘米／$85／粉紫、鮮粉紅、淺粉紅色／4
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