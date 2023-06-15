消委會．氣球｜慎防氣球含懷疑致癌物　6款乳膠氣球符合歐盟玩具安全規定　Everts、DAISO氣球上榜【附名單】 (11:04)

氣球深受兒童喜愛，亦可作派對裝飾。消委會檢測19款乳膠氣球產品型號，共35個樣本，發現全部樣本檢出不同種類的亞硝胺化合物及／或可亞硝化物質，當中部分屬懷疑致癌物。根據歐洲玩具安全標準，氣球產品所用的彈性物料中，亞硝胺化合物總遷移量不應超過0.05mg/kg，可亞硝化物質總遷移量不應超過1mg/kg。測試中只有6款型號，共12個樣本符合相關歐盟玩具安全規定。消委會建議用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣，有助減低接觸到有害物質的風險。