消委會‧循環扇｜4款循環扇安全及效能表現較佳　德國卓爾、米家、樂信牌、origo上榜【附型號資料】 (10:35)

循環扇又稱對流扇，體積普遍較傳統的座地或座枱風扇細，配合冷氣機或暖爐等使用，有助將冷風或暖風帶到室內不同角落，令室溫更均勻，而且有助提升冷氣機或暖爐等的降溫或供暖效果，讓用戶可相應調校冷氣機或暖爐等的溫度設定，從而節省電力。消委會測試了12款循環扇的安全及效能表現，其中4款綜合表現較佳，總評達4.5分（總分為5分）。市民選購循環扇時，不妨參考下表。

4款循環扇安全及效能表現較佳：