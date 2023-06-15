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消委會‧循環扇｜4款循環扇安全及效能表現較佳　德國卓爾、米家、樂信牌、origo上榜【附型號資料】 (10:35)

循環扇測試（消委會片段）

循環扇又稱對流扇，體積普遍較傳統的座地或座枱風扇細，配合冷氣機或暖爐等使用，有助將冷風或暖風帶到室內不同角落，令室溫更均勻，而且有助提升冷氣機或暖爐等的降溫或供暖效果，讓用戶可相應調校冷氣機或暖爐等的溫度設定，從而節省電力。消委會測試了12款循環扇的安全及效能表現，其中4款綜合表現較佳，總評達4.5分（總分為5分）。市民選購循環扇時，不妨參考下表。

4款循環扇安全及效能表現較佳：

牌子型號售價扇葉直徑送風量(立方米/分鐘)總評*(*總分為5分)

‧德國卓爾 CF-S85RD／$648／19cm／20.4／4.5

優點：送風量較高、運作時較寧靜、風扇罩及扇葉可讓用戶拆下清潔

‧米家 ZLXHS01ZM／$459／20cm／17.2／4.5

優點：能源效率較高、風扇罩及扇葉可讓用戶拆下清潔

‧樂信牌 RCF-8YE／$688／21cm／21.2／4.5

優點：送風量較高

‧origo CF1515／$798／15cm／13.2／4.5

優點：能源效率佳

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