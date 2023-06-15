法律Q&A｜法官撰判辭須具獨立思考禁用ChatGPT　注重專業聲望被「嚴肅訓誡」威力大 (17:14)

法官是親自撰寫判辭嗎？他們可否用ChatGPT寫判辭？

答：本港的法庭判辭均由法官親自撰寫及署名。雖然暫時未有公開及明確關於使用AI工具的指引，但根據法官必須獨立思考及分析證據與法律原則，法官不可以用AI工具，例如ChatGPT撰寫判辭。

法官寫判辭是否有既定規格或字數限定？判辭應該包括什麼內容？

答：法官的判辭沒有指定格式及字數限制，在約定俗成下，普通法的判辭一般會先交代案情，引述訴訟各方的論點，在庭上作供的關鍵內容及提供的證據，然後分析相關法律原則及如何應用在本案，最後就案件作出裁決。重點是，判辭應該說之以理，令訴訟各方及公眾信服，也為將來的案件提供了寶貴的案例。

上訴庭在一宗案例中亦提及，本港法官一直面對沉重的工作量，加上現代訴訟牽涉的複雜性，認為法官撰寫判辭時，部分工作可以合理地「簡化」，例如毋須逐字交代雙方在案件中就事實的爭議，只需在判辭中指出已參考了雙方陳辭的某些段落便可。

法官寫畢判辭後，會否有第三者校對？

答：高等法院或其上級法院，設有高院司法助理（Judicial Associate）一職。高院司法助理多是執業數年而工作履歷頗佳的律師或大律師，若獲聘加入此職位後，他們會協助法官處理各類事宜，例如進行法律觀點研究。

他們也有機會協助檢查判辭有否手民之誤之類的錯處，但他們的協助不會對判辭的內容有具體的影響，因為撰寫判辭的責任，始終在法官本身。

陳嘉信法官被終審法院首席法官張舉能「嚴肅訓誡」，是屬於什麼級別的懲罰？市民如何理解這種看來「僅警告一下、卻沒有實際後果」的懲處？

答：司法機構在香港擁有崇高地位。基於司法獨立原則，法官的任免、升遷、行使職能皆由司法機構自行處理，確保法官不受干預根據法律公正地判案。

現任首席法官張舉能於2022年發布《法官行為指引》，除為法官提供具體指引，亦向公眾說明司法機構對法官的要求，增加公眾信心。

司法機構亦成立「投訴法官行為諮詢委員會」，並於2021年及2022年發布年報，其中提及委員會曾就案件處理手法「嚴詞提醒」一名裁判官；「嚴肅訓誡」的程度相信不下於「嚴詞提醒」，尤其對注重專業聲望的法官而言，上級法院的批評其實威力頗大，不能稱為沒有什麼後果。另外，有大律師指出，法官犯錯亦有可能影響升遷，故不能說沒有後果。

香港法官會因行為不當而被辭退嗎？

答：根據香港法律第433章 《司法人員（職位任期）條例》，在一些很局限的情況，首席法官有權暫時免職法官，而由首席法官任當然主席的「司法人員推薦委員會」亦可根據既定程序，向特首建議將行為不當的法官免職或降職等。

然而，這種程序相信只會在極端情況才啟動，例如法官干犯刑事罪行。香港近年沒有這類個案，在這個意義上亦維持了公眾對司法的信心。

陳嘉信涉司法抄襲 相關報道：

國安法官陳嘉信 民事案判辭98%抄襲 張舉能指不公嚴厲訓誡

陳嘉信判辭 再被指整合律師陳辭 今涉鷹君案 上訴庭：可不參考陳判辭