明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

法律Q&A｜法官撰判辭須具獨立思考禁用ChatGPT　注重專業聲望被「嚴肅訓誡」威力大 (17:14)

《港區國安法》指定法官、高院原訟庭法官陳嘉信，日前接連被揭在多宗民事案件的判辭中涉「司法抄襲」（judicial copying），明報電子平台組邀請CPH Legal執業律師陳柏豪及法律界人士，解答有關法官撰寫判辭的疑問。【王德輝300億遺產案主審法官成司法抄襲經典案例 陳嘉信3年前被上訴庭兩度提醒勿再犯

法官是親自撰寫判辭嗎？他們可否用ChatGPT寫判辭？

答：本港的法庭判辭均由法官親自撰寫及署名。雖然暫時未有公開及明確關於使用AI工具的指引，但根據法官必須獨立思考及分析證據與法律原則，法官不可以用AI工具，例如ChatGPT撰寫判辭。

法官寫判辭是否有既定規格或字數限定？判辭應該包括什麼內容？

答：法官的判辭沒有指定格式及字數限制，在約定俗成下，普通法的判辭一般會先交代案情，引述訴訟各方的論點，在庭上作供的關鍵內容及提供的證據，然後分析相關法律原則及如何應用在本案，最後就案件作出裁決。重點是，判辭應該說之以理，令訴訟各方及公眾信服，也為將來的案件提供了寶貴的案例。

上訴庭在一宗案例中亦提及，本港法官一直面對沉重的工作量，加上現代訴訟牽涉的複雜性，認為法官撰寫判辭時，部分工作可以合理地「簡化」，例如毋須逐字交代雙方在案件中就事實的爭議，只需在判辭中指出已參考了雙方陳辭的某些段落便可。

法官寫畢判辭後，會否有第三者校對？

答：高等法院或其上級法院，設有高院司法助理（Judicial Associate）一職。高院司法助理多是執業數年而工作履歷頗佳的律師或大律師，若獲聘加入此職位後，他們會協助法官處理各類事宜，例如進行法律觀點研究。

他們也有機會協助檢查判辭有否手民之誤之類的錯處，但他們的協助不會對判辭的內容有具體的影響，因為撰寫判辭的責任，始終在法官本身。

陳嘉信法官被終審法院首席法官張舉能「嚴肅訓誡」，是屬於什麼級別的懲罰？市民如何理解這種看來「僅警告一下、卻沒有實際後果」的懲處？

答：司法機構在香港擁有崇高地位。基於司法獨立原則，法官的任免、升遷、行使職能皆由司法機構自行處理，確保法官不受干預根據法律公正地判案。 

現任首席法官張舉能於2022年發布《法官行為指引》，除為法官提供具體指引，亦向公眾說明司法機構對法官的要求，增加公眾信心。

司法機構亦成立「投訴法官行為諮詢委員會」，並於2021年及2022年發布年報，其中提及委員會曾就案件處理手法「嚴詞提醒」一名裁判官；「嚴肅訓誡」的程度相信不下於「嚴詞提醒」，尤其對注重專業聲望的法官而言，上級法院的批評其實威力頗大，不能稱為沒有什麼後果。另外，有大律師指出，法官犯錯亦有可能影響升遷，故不能說沒有後果。

香港法官會因行為不當而被辭退嗎？

答：根據香港法律第433章 《司法人員（職位任期）條例》，在一些很局限的情況，首席法官有權暫時免職法官，而由首席法官任當然主席的「司法人員推薦委員會」亦可根據既定程序，向特首建議將行為不當的法官免職或降職等。

然而，這種程序相信只會在極端情況才啟動，例如法官干犯刑事罪行。香港近年沒有這類個案，在這個意義上亦維持了公眾對司法的信心。

陳嘉信涉司法抄襲　相關報道：

國安法官陳嘉信 民事案判辭98%抄襲 張舉能指不公嚴厲訓誡

陳嘉信判辭 再被指整合律師陳辭 今涉鷹君案 上訴庭：可不參考陳判辭

相關字詞﹕法律Q&A 司法抄襲 陳嘉信 編輯推介

上 / 下一篇新聞