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司法抄襲｜王德輝300億遺產案主審法官成司法抄襲經典案例　陳嘉信3年前被上訴庭兩度提醒勿再犯 (17:25)

《港區國安法》指定法官、高院原訟庭法官陳嘉信，日前接連被揭在民事案件的判辭中涉「司法抄襲」（judicial copying）。法官涉及「司法抄襲」並非首次發生，明報電子平台組整理相關案件資料供讀者參考。【法律Q&A｜法官撰判辭須具獨立思考禁用ChatGPT 注重專業聲望被「嚴肅訓誡」威力大

部分法官涉「司法抄襲」的案件例子：

●2004年王德輝300億元世紀爭產案上訴【原審判辭連結

司法抄襲爭議：華懋集團主席龔如心與家翁王廷歆（均已歿）爭奪王德輝300億元遺產，原審時龔如心敗訴，她不服上訴，上訴其中一項理據就是主審法官任懿君（已退休）在判辭中大量抄襲王廷歆一方的陳辭。上訴庭後來駁回龔如心的上訴，案件上訴至終審法院，龔如心終極上訴得直，但並非由於司法抄襲的理據。

上訴庭看法：上訴庭法官楊振權（已退休）及袁家寧認為，雖然任官抄襲陳辭「不尋常且不可取」，但根據審訊紀錄，任官仍有就案中理據進行獨立思考，加上審訊過程極度困難，任官或希望盡快撰寫判辭，故抄寫部分陳辭。另一上訴庭法官王式英（已退休）則認為，抄襲行為顯示任官缺乏獨立的司法決策。【判辭連結

終審法院看法：常任法官李義指出，法官需以獨立思維履行司法職能，並且必須讓人們看到他這樣做。大量抄襲某方的書面陳辭必然會讓人懷疑，另一方提出的觀點是否得到充分考慮。法官的核心工作，是在判辭中發表司法意見，當中顯示出法官作出判決的邏輯分析、主動思考與訟雙方的證據和爭議，故若法官將其中一方的陳辭，當作是自己的意見，便會削弱司法意見的作用。【判辭連結

●後母及繼子爭奪物業案上訴【原審判辭連結

司法抄襲爭議：後母及繼子就物業等展開爭奪戰，時任高院暫委法官、資深大律師葉巧琦裁定後母一方敗訴，後母不服上訴，其中一個上訴理據是葉巧琦在判辭中大量抄襲繼子一方的陳辭，認為她沒有就案中部分爭議作獨立思考。

上訴庭看法：雖然原審法官抄襲繼子一方大部分的書面陳辭並不理想，但認為她在判辭中亦顯示出有就裁決作獨立思考。【判辭連結

另外，翻查司法機構判辭，發現上訴庭早在2020年處理兩宗同樣由陳嘉信主審的案件時，已揭發陳嘉信涉及「司法抄襲」（見下表），兩度提醒他日後撰寫判辭需多加注意。

上訴裁決日期 案件 上訴庭意見
2020年12月 學習中心民事控告前股東藐視法庭 陳嘉信頒布的判辭共70段，但其中61段幾乎一字不差地複製原訴的書面陳辭。雖然上訴並非因此理由得直，但上訴庭特別指出，陳嘉信撰寫判辭手法不理想，提醒所有法官包括陳嘉信在撰寫判辭時，需參考相關案例提及的要求。【判辭連結
2020年3月 陳姓原訴人要求逆權侵佔元朗地皮 陳嘉信被指抄襲原訴一方部分書面陳辭，雖然未構成上訴得直的理據，但上訴庭特別提醒他，最好用自己的文字及言語表達如何達到結論，並自行推理及解釋裁決過程。【判辭連結

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相關字詞﹕司法抄襲 陳嘉信 上訴庭 編輯推介

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