端午節好去處｜本港各區及澳門龍舟比賽一覽　赤柱國際龍舟錦標賽嘉年華免費玩 (08:38)

新冠疫情復常後的首個端午節，今年端午節正日（6月22日），香港多區復辦端午龍舟賽事，其中「赤柱國際龍舟錦標賽2023」預計有逾百隊來自香港和海外的隊伍，當日活動更以嘉年華形式舉行，設有互動遊戲、臉部彩繪等攤位。本文綜合端午節本港各區及澳門舉行的龍舟比賽，市民屆時可親身觀賞龍舟競渡，感受節日氣氛。