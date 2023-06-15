端午節好去處｜本港各區及澳門龍舟比賽一覽　赤柱國際龍舟錦標賽嘉年華免費玩 (08:38)

新冠疫情復常後的首個端午節，今年端午節正日（6月22日），香港多區復辦端午龍舟賽事，其中「赤柱國際龍舟錦標賽2023」預計有逾百隊來自香港和海外的隊伍，當日活動更以嘉年華形式舉行，設有互動遊戲、臉部彩繪等攤位。本文綜合端午節本港各區及澳門舉行的龍舟比賽，市民屆時可親身觀賞龍舟競渡，感受節日氣氛。
端午節（6月22日）各區龍舟比賽一覽
●【赤柱】永明金融赤柱國際龍舟錦標賽2023
時間︰上午8時半至下午5時
地點：赤柱正灘
●【大埔區】大埔區龍舟競賽2023
時間︰上午8時半至下午1時
地點︰大埔海濱公園堤畔
●【沙田區】沙田節-沙田龍舟競賽2023
時間︰上午8時半至下午1時
地點︰沙田城門河（翠榕橋至沙燕橋之間一段河道）
●【屯門區】2023屯門龍舟競渡
時間︰上午9時至下午1時
地點︰屯門第四十四區青山灣避風塘
●【西貢區】西貢區龍舟競賽嘉年華2023
時間︰上午8時半至下午1時半
地點：西貢碼頭海旁
●【香港仔】2023香港仔龍舟競渡大賽
時間︰上午9時至下午4時
地點：香港仔海濱公園海旁
●【澳門】2023澳門國際龍舟賽
日期：6月17日、18日及22日（端午節正日）
時間：上午8時45分至下午4時30分
地點：澳門南灣湖水上活動中心
註：活動如有更改，以主辦單位公布為準
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