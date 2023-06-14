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考試季｜5種營養素助提升腦力專注力　營養師提醒：維持血糖穩定、充足睡眠同樣重要 (13:40)

6月是學生考試季，不少家長都想讓子女以最佳狀態考試。從飲食營養可否提升小朋友腦力和專注力？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆在facebook分享5種有助提升腦力和專注力的營養素。身為三個孩子的媽媽，李杏榆提醒，維持血糖穩定及充足睡眠，都是幫助小朋友集中專注和維持記憶力的重要元素，家長同時亦應注意孩子身心健康。

提升腦力5種營養素

1. 奧米加-3脂肪酸：奧米加-3脂肪酸（Omega-3）中的DHA，是人體腦部重要的營養，攝取不足可能會影響記憶力、情緒，視力等。三文魚、銀鱈魚等都含奧米加-3脂肪酸。

2. 黃酮類化合物：屬植物抗氧化物，有研究發現，經常補充黃酮類化合物有助提升記憶力。含黃酮類化合物的食物包括各種莓類、橙、蘋果等

3. 葉黃素和玉米黃素：是腦部需要的營養，雞蛋、粟米等都含葉黃素和玉米黃素，可每天吃一隻雞蛋，以不同煮法如烚蛋、煎蛋、炒蛋或蒸蛋都可以。

4. 維他命B群：能幫助維持神經和代謝健康，進食不同顏色的蔬菜有助攝取維他命B。留意，維他命B屬水溶性營養素，容易因高溫和烹調而流失，而且身體不會儲存，宜經常補給。

5. 維他命D：除了幫助維持骨骼健康，亦有助促進腦部發展和腦細胞健康。食物中所含維他命D含量較少，主要靠曬太陽攝取。努力溫習之餘，也可以定時外出活動曬太陽，有益身心健康。

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