出汗多｜中醫教按穴、自製茶飲、止汗粉減出汗　提醒不正常出汗須求醫 (08:57)

1. 少吃辛味食物 烏梅甘草飲助斂汗

避吃辛味食物，如辣椒會加強發汗，令人更易出汗。夏天可多吃酸味食物，如檸檬水、烏梅，有助斂汗。

●斂汗茶飲：烏梅甘草飲

【功效】烏梅性平味酸、澀，歸肝、脾、肺、大腸經，有斂肺止咳、生津的作用；甘草性平味甘，歸心、肺、脾及胃經，能益氣補中、清熱解毒及抗炎利咽。此茶飲有助斂汗。

【材料】烏梅40克、甘草6克、水1000毫升、冰糖少許

【製法】烏梅及甘草加水，以中火煮20分鐘，加冰糖即成。

2. 按摩4穴位：合谷穴、復溜穴、大陵穴、行間穴

●合谷穴

【位置】拇指和食指會合處，手背第一至第二掌骨間，第二掌骨橈側的中點。

【按法】閒時可輕按這些穴位，一組為20下。

●復溜穴

【位置】位於小腿內側，足踝尖向上約三指

【按法】閒時可輕按這些穴位，一組為20下。

●大陵穴

【位置】手掌與手腕交界處的橫紋中點

【按法】用手指或已用盡墨水的原子筆輔助，以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可，每次可按2至3分鐘。

●行間穴

【位置】腳背大拇趾和第二趾之間邊緣的凹陷處

【按法】行間穴穴位較細，可用已用盡墨水的原子筆輔助，以適當力度按壓，集中力更好，按至產生痠脹感即可，每次可按2至3分鐘。

3. 自製止汗粉

【功效】煅製中藥可加強收斂固澀作用

【製法】20克煅龍骨、20克煅牡蠣搗碎成粉，再加入15克麻黃根（部分藥材舖可買現成藥粉）混合，麻黃根粉不是常見藥材，若買不到，可只用煅龍骨及煅牡蠣。

【使用方法】將止汗粉塗抹少許在出汗多的位置，有助止汗。

【使用注意】各人體質有異，如有疑問，使用前應先諮詢註冊中醫。

註：上述方法僅供參考，各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫或家庭醫生。

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