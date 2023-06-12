《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360　設「泡泡浴主題纜車」、2米高「橡皮鴨巨型浴缸」打卡點 (20:22)

期間限定「泡泡浴主題纜車」

昂坪360期間限定「泡泡浴主題纜車」將於6月13日至9月3日不定時出現，供幸運的乘客乘坐。纜車車廂以白色浴室為靈感，加上橡皮鴨圖案，如置身浴室與橡皮鴨一同體驗纜車之旅。此外，昂坪360其中兩架纜車將變身「飛天橡皮鴨」不載客纜車。市民可在6月13日至25日，見到「飛天橡皮鴨」穿梭大嶼山上空。

昂坪市集2米高「巨大化透明浴缸」

昂坪市集圓形廣場將打造成繪本風格的大型浴室，數千隻橡皮鴨在闊約4米、高約2米戶外透明浴缸中暢泳，還有多個巨大化的浴室產品，包括逾2米高的牙刷及牙膏、巨型沐浴露等，市民可走進浴室與一眾橡皮鴨打卡留念。另外，昂坪市集23號商店特設夢幻浴室場景打卡點（活動期間逢周六、日開放），市民可在放滿橡皮鴨的真實尺寸浴缸打卡合照。

義賣1000橡皮鴨為鄰舍輔導會籌款

昂坪360與非牟利機構鄰舍輔導會合作舉行「橡皮鴨慈善義賣」，義賣首批1000隻昂坪獨家發售橡皮鴨。市民可於昂坪市集的「香港有愛」禮品店，以50元購買，收益將全數捐予鄰舍輔導會。

《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360

日期：6月13日至9月3日

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集

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