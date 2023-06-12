索羅斯交棒次子亞歷山大　自稱較父親「更政治化」　反對特朗普再掌權 (18:43)

37歲的亞歷山大畢業於紐約大學歷史系，並於加州大學柏克萊分校取得博士學位。亞歷山大是索羅斯與第二任妻子所生，於索羅斯5名子女中排行第二。

亞歷山大稱與父親「思想類近」，均支持左翼自由主義，期望運用家族財富支持美國左翼政客，擬透過基金會擴大對投票權、墮胎權及性別平等的支持。他經常於社交平台上載與民主黨人及各國元首的合照，包括美國總統拜登、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、法國總統馬克龍及加拿大總理杜魯多等。

亞歷山大去年12月被任命接替父親，出任開放社會基金會（Open Society Foundations）主席，同時出任索羅斯超級政治行動委員會（Super PAC）主席，是為民主黨募集選舉資金的重要人物。他亦是索羅斯基金管理投資委員會中唯一家庭成員，負責管理家族資金。

亞歷山大自言較父親「更政治化」，關注及反對前總統特朗普再掌權，又暗示索羅斯家族將於2024年總統大選中，在財政上發揮關鍵作用。

（BBC/美聯社/衛報）