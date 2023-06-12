WhatsApp 7個實用技巧　編輯已傳送信息、悄悄退出群組、與外地電話通訊 (09:17)

● 編輯已傳送信息：如果不小心打錯字，或想修改內容，可以編輯已傳送的信息。在傳送信息15分鐘內，長按要修改的信息，從選單中選擇「編輯」，即可修改內容。編輯後的信息旁邊會顯示「已編輯」。 （按此放大圖片）

● 悄悄退出群組：WhatsApp去年推出悄悄退出群組功能，用戶退出群組時，只有管理員才會收到通知。 （按此放大圖片）

● 與外地電話號碼通訊：新增聯絡人電話時，可更改國碼或區碼（如加拿大：+1，澳洲：+61，台灣：+886等）。注意不要輸入電話號碼開頭的「0」或特殊撥號代碼。

以台灣電話號碼為例，如聯絡人的流動電話號碼為「0955-555-xxx」，輸入號碼時，除了刪除開頭「0」，還要在前面+886，在通訊錄輸入電話時，格式應為：+886-955-555-xxx。

所有阿根廷（國碼為「54」）的電話號碼必須在國碼與區碼間加入「9」。號碼開頭的「15」必須移除，以確定所撥打的號碼共13位數字，如+54 9 xxx xxx xxxx。墨西哥（國碼為「52」）的電話號碼必須在「+52」之後加入「1」。[詳見WhatsApp使用說明] （按此放大圖片）

● 粗體、斜體、刪除線：用戶要強調文字中某個信息時，可以利用粗體、斜體和刪除線，令文字更突出。

粗體：在文字前後加「*」星號

斜體：在文字前後加「_」底線（只限英文）

刪除線：在文字前後加「~」波浪線

（按此放大圖片）

● 傳送地圖位置：與朋友相約碰面時，如果不知道如何描述當前位置，可以將GPS實時位置傳送給聯絡人。使用該功能要先打開GPS定位。 （按此放大圖片）

● 發起投票：要收集多人意見時，可透過「意見調查」發起投票，例如相約一班朋友吃飯，可先徵詢大家「食乜好？」，提供「中式、西式、日式、韓式、泰式」等最多12個選擇。 （按此放大圖片）

● 隱藏「雙藍剔」：WhatsApp信息的單灰剔代表信息已成功傳送；雙灰剔代表信息已成功送達收件人的手機；雙藍剔代表收件人已讀取信息。如果不想讓對方知道你是否已經讀取信息，可以關閉「已讀標記」，惟你也無法看見別人的「已讀標記」。 （按此放大圖片）

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