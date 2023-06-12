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WhatsApp 7個實用技巧　編輯已傳送信息、悄悄退出群組、與外地電話通訊 (09:17)

WhatsApp是港人常用通訊軟件之一。除了收發信息，WhatsApp還有不少隱藏實用技巧。本文整理7個WhatsApp實用技巧，包括新推出功能「編輯已傳送信息」、悄悄退出群組與外地電話號碼通訊傳送地圖位置發起投票隱藏雙藍剔，以及輸入粗體或斜體文字

● 編輯已傳送信息：如果不小心打錯字，或想修改內容，可以編輯已傳送的信息。在傳送信息15分鐘內，長按要修改的信息，從選單中選擇「編輯」，即可修改內容。編輯後的信息旁邊會顯示「已編輯」。按此放大圖片

● 悄悄退出群組：WhatsApp去年推出悄悄退出群組功能，用戶退出群組時，只有管理員才會收到通知。按此放大圖片

● 與外地電話號碼通訊：新增聯絡人電話時，可更改國碼或區碼（如加拿大：+1，澳洲：+61，台灣：+886等）。注意不要輸入電話號碼開頭的「0」或特殊撥號代碼。

以台灣電話號碼為例，如聯絡人的流動電話號碼為「0955-555-xxx」，輸入號碼時，除了刪除開頭「0」，還要在前面+886，在通訊錄輸入電話時，格式應為：+886-955-555-xxx。

所有阿根廷（國碼為「54」）的電話號碼必須在國碼與區碼間加入「9」。號碼開頭的「15」必須移除，以確定所撥打的號碼共13位數字，如+54 9 xxx xxx xxxx。墨西哥（國碼為「52」）的電話號碼必須在「+52」之後加入「1」。[詳見WhatsApp使用說明]按此放大圖片

● 粗體、斜體、刪除線：用戶要強調文字中某個信息時，可以利用粗體、斜體和刪除線，令文字更突出。

粗體：在文字前後加「*」星號

斜體：在文字前後加「_」底線（只限英文）

刪除線：在文字前後加「~」波浪線

按此放大圖片

● 傳送地圖位置：與朋友相約碰面時，如果不知道如何描述當前位置，可以將GPS實時位置傳送給聯絡人。使用該功能要先打開GPS定位。按此放大圖片

● 發起投票：要收集多人意見時，可透過「意見調查」發起投票，例如相約一班朋友吃飯，可先徵詢大家「食乜好？」，提供「中式、西式、日式、韓式、泰式」等最多12個選擇。按此放大圖片

● 隱藏「雙藍剔」：WhatsApp信息的單灰剔代表信息已成功傳送；雙灰剔代表信息已成功送達收件人的手機；雙藍剔代表收件人已讀取信息。如果不想讓對方知道你是否已經讀取信息，可以關閉「已讀標記」，惟你也無法看見別人的「已讀標記」。按此放大圖片

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