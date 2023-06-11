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天氣｜周一料多雲有驟雨　幾陣狂風雷暴 (20:47)

【20:47】本港地區今晚（11日）及明日（12日）天氣預測：大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，明日氣溫介乎28°C至32°C，下午短暫時間有陽光。吹和緩東至東南風，明日離岸風勢間中清勁。展望周二（13日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。本周中後期天氣持續不穩定。

晚上八時，強烈熱帶風暴古超集結在鹿兒島之東南偏南約760公里，預料向東北移動，時速約32公里，橫過日本以南海域。

【11:30】天文台表示，位於海南島的低壓區將於未來兩天向東移動，橫過南海北部，與珠江口將保持較遠距離，發展為熱帶氣旋的機會較之前預期稍低，預料本港未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴。

多雲有驟雨 局部地區有雷暴

【10:45】上午10時40分，天文台錄得28.4°C，相對濕度87%。雷暴警告生效。位於雷州半島附近的低壓區，以及華南沿岸一道低壓槽正為該區帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測：大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光。吹微風。展望明日及周二雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後數天仍有驟雨。

【07:45】位於雷州半島附近的低壓區今日會在該區徘徊。預料該低壓區周一至周二橫過廣東沿岸及其鄰近海域，並有機會靠近珠江口一帶，屆時該區會有大驟雨及狂風雷暴。天文台會密切監測該低壓區會否發展為熱帶氣旋及對本港的影響。(天文台)

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