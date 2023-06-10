六月戒煙月｜衛生署「戒煙達人」App　免費領戒煙藥物教學 (11:40)

按「戒煙達人」程式資料，領取戒煙藥物者需要符合以下要求：

1.每天或幾乎每天吸煙

2.會在戒煙藥物期間完全戒煙

程式提到，若有以下任何一種情況，應聯絡戒煙診所或致電戒煙熱線1833 183。

．曾對戒煙貼敏感

．有嚴重的皮膚問題

．18歲以下

．最近中風

．最近兩星期內有急性心肌梗塞、嚴重心絞痛或心律不正的情況

．懷孕或正在哺乳

「戒煙達人」App領取一星期戒煙藥物步驟（可參見本文附圖）：

1. 打開「戒煙達人」App，點擊「一星期戒煙藥物試用裝」。

2. 點擊「繼續」。

3. 點擊「立即掃描」。

4. 掃描社區藥房提供的二維碼。

電子平台組記者以煙民身分，於周四（8日）下午5時許到過3間位於柴灣的指定社區藥房，惟未能成功取得戒煙藥物，當中兩間藥房表示藥劑師放假或已放工，餘下一間則表示戒煙藥物已派光。衛生署提醒，市民前往領取藥物前應自行致電查詢藥物貨存。

記者翌日（9日）以煙民身分在紅磡一間指定社區藥房取得戒煙藥物，是一盒尼古丁戒煙貼。該藥劑師建議，使用戒煙貼應貼在身體較少毛髮的部分，例如手臂；不宜將戒煙貼長期貼在同一位置，避免影響效用，建議例如是左右手輪流貼。