疫後其他呼吸道病毒再現　人類偏肺病毒、乙型流感嗜血桿菌知多點 (11:22)

藝人黎諾懿的6歲兒子黎峰睿近日感染人類偏肺病毒與乙型流感嗜血桿菌感染，需入院治療。兩病夾擊會特別嚴重？有沒有預防方法？明報電子平台組訪問中大醫學院兒科學系名譽臨床教授韓錦倫，解釋病毒及細菌特性、預防與治療方法。

人類偏肺病毒

人類偏肺病毒是一種呼吸道病毒。今次黎峰睿同時感染病毒及細菌，韓錦倫表示，人類偏肺病毒通常黏住其他細菌，很少「單獨行事」，因此很多時都會同時化驗出兩種病毒或細菌。人類偏肺病毒並非不常見，但又未是主流。它一般影響兒童，成年人尤其長者及抵抗力弱的人亦會受感染。

病徵

．發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促

．兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒抽筋

．引致支氣管炎或肺炎

治療及預防

．沒有特定的治療方法，亦沒有疫苗

．用藥物紓緩不適的病徵

乙型流感 嗜血桿菌

乙型流感嗜血桿菌是引致嚴重侵入性感染的細菌，尤其影響幼童。它不會引起流感，5歲以下幼童、年齡較大兒童受感染的風險相對較低。

病徵

．腦膜炎，發燒、頭痛、頸部僵硬，細菌入血也經常同時出現

．食慾不振、惡心、嘔吐、畏光、精神昏亂和嗜睡

．可影響身體多個部位，如肺、喉嚨的上部、關節及骨骼

治療及預防

．須盡快接受抗生素治療

．現有能夠有效預防乙型流感嗜血桿菌的疫苗

韓錦倫補充，即使同時驗出上述兩種病毒及細菌，治療也很簡單，處方抗生素已能有效治療乙型流感嗜血桿菌。人類偏肺病毒則靠一般藥物控制病情，紓緩病徵。

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