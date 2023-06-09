漁護署「生態速查體驗日」鬥搵本地物種　網上講座聽「搵野」秘訣【附報名詳情】 (09:23)

漁護署亦會於本月舉辦網上講座「郊野公園『搵野』講」，由多名本地生態專家分享在郊野公園尋找蝴蝶、蜘蛛及甲蟲等「搵野」心得與秘訣。8月至9月則有「郊野公園生態大挑戰」，公眾到指定郊野公園及特別地區拍照記錄野生物種，完成指定任務後即可獲精美紀念品，詳情可參閱漁護署網頁。

網上講座「郊野公園『搵野』講」

日期：6月18日及25日

活動時間：下午2時至5時

報名連結：bit.ly/3OSoj32

生態速查體驗日

日期：（第一輪）7月15日、16日、22日及23日，（第二輪）8月5日、6日、12日及13日

地點：城門郊野公園、大埔滘自然護理區、獅子會自然教育中心及林邊生物多樣性自然教育中心

年齡：9歲或以上

名額：每節40人（每人每節最多可預留兩個名額，每個電郵只可在每節登記一次。名額會以抽籤方式分配。）

費用：全免

報名日期：6月18日至7月3日（第一輪），7月10日至24日（第二輪）

報名連結：bit.ly/3OSoj32

備註：12歲或以下參加者需由一位18歲以上成人陪同；18歲以下參加者須填妥「家長或監護人同意書」於活動前交回

詳情：bit.ly/3OXKoNL

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom