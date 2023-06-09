漁護署「生態速查體驗日」鬥搵本地物種　網上講座聽「搵野」秘訣【附報名詳情】 (09:23)

人口普查聽得多，生態速查又有否聽過？生態速查就是在有限時間及指定範圍內，盡可能搜尋並辨識最多物種。漁農自然護理署將聯同香港戶外生態教育協會，於7月至8月期間舉辦多場不同主題的「生態速查體驗日」，參加者可免費跟隨專業導師，實地學習觀察不同物種及嘗試生態速查。
漁護署亦會於本月舉辦網上講座「郊野公園『搵野』講」，由多名本地生態專家分享在郊野公園尋找蝴蝶、蜘蛛及甲蟲等「搵野」心得與秘訣。8月至9月則有「郊野公園生態大挑戰」，公眾到指定郊野公園及特別地區拍照記錄野生物種，完成指定任務後即可獲精美紀念品，詳情可參閱漁護署網頁。
網上講座「郊野公園『搵野』講」
日期：6月18日及25日
活動時間：下午2時至5時
報名連結：bit.ly/3OSoj32
生態速查體驗日
日期：（第一輪）7月15日、16日、22日及23日，（第二輪）8月5日、6日、12日及13日
地點：城門郊野公園、大埔滘自然護理區、獅子會自然教育中心及林邊生物多樣性自然教育中心
年齡：9歲或以上
名額：每節40人（每人每節最多可預留兩個名額，每個電郵只可在每節登記一次。名額會以抽籤方式分配。）
費用：全免
報名日期：6月18日至7月3日（第一輪），7月10日至24日（第二輪）
報名連結：bit.ly/3OSoj32
備註：12歲或以下參加者需由一位18歲以上成人陪同；18歲以下參加者須填妥「家長或監護人同意書」於活動前交回
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