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止汗｜止汗劑宜選走珠塗抹式　皮膚科醫生：睡前洗澡後抹乾身用最理想 (12:36)

夏天炎熱易出汗，不少人都會用止汗劑。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯接受明報電子平台組訪問，提醒止汗劑宜在晚上睡前洗澡後抹乾身使用，亦應避免使用噴霧式止汗劑。林嘉雯說明止汗產品使用注意及選購貼士。

止汗劑濃度愈高較易刺激皮膚

止汗劑主要成分為鋁鹽（Aluminium）或鋯鹽（Zirconium），能夠幫助阻塞汗腺排出汗水。濃度愈高，止汗效果愈好，但會較易刺激皮膚，一般止汗劑濃度最高15至20%。部分止汗劑含香精，可能引起皮膚敏感，選購時宜留意。如不知道會否過敏，可以先在要使用止汗劑的皮膚上塗抹小範圍，待1至2日，沒有出現任何敏感徵狀可繼續使用。

噴霧式分佈不均、易入呼吸道

揀選止汗劑宜盡量選走珠式或塗抹式止汗劑，因噴霧式止汗劑噴在皮膚上或會不均勻，亦可能會被吸入體內影響呼吸道。至於近年熱賣的殺菌止汗濕紙巾，購買時宜留意成分，部分只標榜殺菌、抑制細菌、除臭等，未必有止汗作用。

晚上洗澡後抹乾身用最理想

很多人出門前使用止汗劑，林嘉雯提醒，止汗劑在睡前洗澡後抹乾身使用，最能堵塞汗腺；若洗澡後習慣塗潤膚膏，可先塗潤膚膏，待皮膚乾爽再用止汗劑。若怕刺激皮膚，可在翌日早上稍稍洗走皮膚表面的止汗劑，減低過敏風險。

連續使用一周見效可減次數

止汗劑連續使用一周，如有止汗成效，可以減少使用次數如一周用數次。若剛做完激光脫毛療程後，一周內不宜使用止汗劑；皮膚病患者、皮膚易敏感的人可先向醫生查詢。

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