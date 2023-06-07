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美共和黨總統初選逾10人「混戰」　特朗普、德桑蒂斯、彭斯領跑 (18:48)

美國總統大選明年舉行，前副總統彭斯周三（7日）在Twitter發布短片正式宣布參選，競逐共和黨總統提名資格。目前該黨已有11人宣布加入初選戰團，其中以美國前總統特朗普、彭斯及佛羅里達州州長德桑蒂斯領跑。而民主黨籍總統拜登宣布競逐連任，民主黨暫未有其他人參選，因此取得共和黨總統提名的人，極大機會與拜登對壘。有分析指出，愈多共和黨人參選，反特朗普派的得票愈可能分薄，有利特朗普跑出。本文整合共和黨各主要參選人簡介。

⚫特朗普（Donald Trump）

本月將77歲的特朗普自卸任以來頻惹官非。2020年總統大選敗給拜登後，特朗普批評選舉結果遭操控，觸發其大批支持者於2021年1月闖入國會山莊，釀成「國會山莊騷亂」，美國眾議院特別委員會調查報告指控特朗普為騷亂的核心人物。

國會騷亂調查最終報告出爐　特朗普被斥撐「多環節陰謀」（2022年12月24日）

特朗普今年4月被起訴涉於2016年競選總統期間，向聲稱與他有染的成人片女星，以及宣稱他有私生子的門衛支付掩口費，阻止黑材料曝光，被控偽造商業紀錄。

特朗普獲小報出版人當耳目遏黑材料　阻兩女子爆性關係　阻門衛爆有私生子（2023年4月5日）

特朗普自稱唯一罪行「無畏衛國」 提堂拒認34重罪　再揭與《花花公子》女郎有染疑有私生子（2023年4月6日）

特朗普亦是首名在法律上被列為性侵者的前總統。美國女專欄作家卡羅爾控告特朗普1990年代涉強姦，雖然特朗普未被證明強姦，但法院裁定他須為性侵及誹謗卡羅爾負責，支付500萬美元（約3900萬港元）賠償。

特朗普裁為性侵負責　美總統首例　女作家近30年前試身室遭凌辱 勝訴獲賠3900萬（2023年5月11日）

雖然特朗普屢受醜聞纏身，但仍受共和黨人支持。美國有線新聞網絡（CNN）上月24日公布的全國民調顯示，特朗普是53%共和黨選民的首選，拋離德桑蒂斯的26%。

⚫彭斯（Mike Pence）

64歲的彭斯擔任副總統時是特朗普的左右手，惟特朗普2020年大選落敗後二人關係破裂，特朗普要求彭斯在國會上阻撓確認拜登當選，彭斯拒絕，被特朗普支持者批評是「叛徒」，觸發國會山莊騷亂。彭斯今年4月就特朗普在騷亂事件中的角色出庭作證。

彭斯就特朗普案出庭作供逾7小時（2023年4月28日）

彭斯2000年起當選眾議院議員，自稱「有原則的保守派」，2013至2017年擔任印第安納州州長，在任期間通過該州歷史上規模最大的減稅法案，並簽署限制墮胎和保護宗教自由的法案。2016年成為特朗普的競選副手。

⚫德桑蒂斯（Ron DeSantis）

44歲的德桑蒂斯從哈佛大學和耶魯大學畢業後擔任律師，2013年起出任佛羅里達州眾議員，2018年當選佛州州長，去年成功連任。他在佛州推動保守立法，包括收緊移民法律、限制墮胎、放寬槍管等。他亦曾與得州州長安排飛機、巴士，將兩州的非法移民送到麻省及華盛頓，更送到副總統賀錦麗住所附近，抗議白宮無視南部邊境州份面臨非法移民湧入的問題。

德桑蒂斯被視為共和黨內最能威脅特朗普的人，特朗普亦視他為假想敵，經常在網上攻擊他。德桑蒂斯亦與特朗普一樣「惹火」，華特迪士尼公司稱因反對德桑蒂斯的「不准說同性戀」法案，遭他策劃針對報復，繼而向他採取法律行動。

迪士尼告佛州州長 轟政治打壓營商 指因反對「不准說同性戀」法案遭政府針對（2023年4月8日）

⚫共和黨其他參選人

．前新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）

．南卡羅萊納州非裔參議員斯科特（Tim Scott）

．前美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）

．前阿肯色州長哈欽森（Asa Hutchinson）

．電台主持人埃爾德（Larry Elder）

．印度裔美國生物技術企業家Vivek Ramaswamy

．商人Perry Johnson

．商人Ryan Binkley

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