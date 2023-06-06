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iPhone「iOS 17」新系統八大亮點　來電顯示個人化海報、語音信息即轉文字、智能預測打字 (14:15)

蘋果公司（Apple）香港時間周二（6日）凌晨舉行全球開發者大會WWDC23，率先透露iPhone新一代系統iOS 17的重點更新，包括最新「Siri」口令、即時將語音留言轉錄文字的Live Voicemail、智能預測打字、待機模式等。iOS 17將於秋季推出。

iOS 17八大亮點：

● 個人聯絡海報：「電話」app加入個人化的「個人聯絡海報」功能，用戶可以度身訂做自己的「個人聯絡海報」，在相片或Memoji加入搶眼的排版和字體顏色。當對方收到你的來電時，對方的電話會顯示你的「個人聯絡海報」。

● Live Voicemail：當有人留下語音留言信息時，用戶能夠看到實時轉錄文字，並在對方留言時決定是否要接起電話。經流動網絡供應商識別為垃圾來電的通話不會出現在「Live Voicemail」，並會即時拒絕接聽。

● 智能打字升級：「自動修正」功能徹底更新，配備用於預測文字的Transformer語言模型及裝置上機械學習語言模型，用戶會在輸入位置看到預測的文字，只需簡單點一下空白鍵，即可加入整個字詞，甚至整個句子，打字更輕鬆簡單。此外，「自動修正」能以句子為單位，可以更正更多類型的文法錯誤。

● 待機模式：用戶可自訂各式各樣充電待機畫面，包括時鐘、相片或小工具，包括「智慧型疊放」，加上Siri、來電及設計較大的通知，用戶可離遠查看消息，適合手機放在牀頭櫃、廚房的工作枱或辦公桌上充電時使用。當使用MagSafe充電時，用戶只需點一下熒幕，即可輕鬆開啟「待機模式」功能。

● 「日記」app：根據用戶最近的相片、連繫過的人、去過的地方、體能訓練紀錄等，提供個人化日記建議，幫助用戶記錄生活。用戶可為「日記」app加密上鎖，並透過點對點加密技術，保障用戶私隱。

● 「地圖」app：新增離線地圖功能，用戶可以下載指定範圍的地圖，即使離線亦可獲取逐步導航路線、查看預計抵達時間、在「地圖」app 尋找地方等。

● 「Hey Siri」口令取消：只需簡單叫一聲「Siri」，即可啟用Siri功能。

● Visual Look Up功能：智能分析相片或影片內容，例如可根據食物相片搜尋類似食譜。

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