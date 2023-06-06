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蘋果頭戴式裝置「Vision Pro」融合虛擬與現實　一文看價錢、推出時間等7大亮點 (12:55)

蘋果公司（Apple）香港時間周二（6日）凌晨舉行全球開發者大會WWDC23，宣布將推出蘋果首部空間運算裝置「Vision Pro」，將虛擬世界與現實融合，網站、Apps、相片等畫面在眼前躍然而出。「Vision Pro」配備全球首創空間作業系統「visionOS」，可以眼睛、雙手與聲音操控數碼內容，像實體物件般自然互動。「Vision Pro」售價為3499美元（約27,292港元），將在明年上半年在蘋果網站和全美的Apple零售店開賣，並將於明年稍後時間在更多地區上市。

● 「Vision Pro」在雙眼位置配備兩個2300萬像素顯示器，可以將任何空間變成一個有如有100尺熒幕的私人影院，並配備先進的空間音訊系統，讓用戶盡情觀賞電影與電視節目，或享受精彩的3D電影。用戶亦可以利用「Vision Pro」遊玩100多個Apple Arcade遊戲，並支援PS 5或Xbox遊戲機手掣。

● 「Vision Pro」讓FaceTime通話時每名參與者都會即時以真實大小的方格呈現，還有空間音訊，讓聲音聽起來像從對方的位置發出來一樣。

● 「Vision Pro」配備蘋果首部3D相機，讓用戶捕捉眼前的畫面。用戶能存取iCloud照片圖庫，以真實比例、鮮艷的色彩及細節來瀏覽照片和影片。

● 「Vision Pro」打造無邊界3D介面。以iPhone拍攝的全景照片都能夠放大並包圍使用者，讓感覺歷歷在目，有如置身其中。

● 用戶可透過調整「數位旋鈕」，選擇同時看到虛擬世界和現實環境結合，還是完全沉浸在虛擬世界。

● 「Vision Pro」也配備 EyeSight，幫助使用者與周圍的人保持聯繫。當有人靠近佩戴Vision Pro的用戶時，用戶會感覺眼前變得透明，看到靠近的人，同時顯示用戶的眼睛。

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