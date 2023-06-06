慳車費抗加風．巴士篇｜九巴、新巴城巴　轉乘優惠、月票等慳錢資訊一文睇 (13:42)

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九巴優惠

●巴士轉乘優惠

以八達通及其他電子支付工具乘搭九巴，轉車時可享第二程接駁巴士車資的折扣優惠，乘客可利用九巴網頁的轉乘優惠搜尋器，選擇最優惠車資接駁至目的地（見附圖）。惟須留意，乘客必須以同一張八達通卡或電子支付工具繳付兩程車資；繳付第一程車資時，八達通卡或電子支付工具餘額必須為正數，否則不能享有優惠。八達通及電子支付巴士轉乘須知

例子：乘客由油塘出發前往慈雲山，首程乘搭259D後，轉乘3M時可獲最高4.2元車費優惠。

●九巴月票【詳情】

憑九巴月票可在30日內每日任搭10程九巴龍運及兩程B1線，乘搭龍運機場A線及NA線可享有二七折優惠，售價$780（新售價800元於9月18日生效）。月票可附載於八達通卡及相關產品內，包括手機Apple Pay及Samsung Pay內的八達通。

月票適用於全港逾450條九巴及龍運路線，包括常規路線、聯營過海線九巴班次、通宵線等（K12、K14、K17、K18、P960及P968路線除外），以及由龍運營運的E線、N線、S線、R線及X線巴士。

●即日回程優惠【詳情】

乘客同日內以同一八達通卡或電子支付方式乘搭指定去程和回程組合，可享不同優惠（見附圖）。

●九巴優惠站【詳情】

九巴在多個商場及大專院校等設置九巴優惠站，乘客到優惠站用八達通拍卡後，在同一工作天內以該卡乘搭九巴即可享最多2元車費折扣。如在大專院校優惠站以「先乘搭，後拍卡，再乘搭」方式用八達通拍卡，可享4元車費優惠。

優惠站地點

●小巴轉乘優惠【詳情】

九巴與元朗、沙田等多區指定小巴專線有相互轉乘優惠，成人和小童乘客分別可享1元及5毫車費扣減。乘客可到九巴網頁選擇所屬地區查詢適用之轉乘組合。

●港鐵轉乘優惠【詳情】

以八達通卡乘搭路線78A（皇后山—粉嶺站循環線）後在粉嶺港鐵站入閘，或在粉嶺港鐵站出閘後轉乘78A線，可享1元轉乘優惠，惟乘客須在90分鐘內轉乘。

●電車轉乘優惠【詳情】

乘搭指定九巴獨營過海路線後轉乘電車，或乘電車轉乘指定九巴，可獲扣減1程電車車資，即成人和小童分別可享3元和1.5元車費扣減。優惠有效期至6月30日。

●學生即日回程半價優惠【詳情】

持有有效「學生身分」個人八達通的12至25歲全日制學生，若即日來回乘搭九巴指定路線組合（同一或同一組別路線），回程可享半價優惠。

新巴/城巴優惠

●巴士轉乘優惠【詳情】

以八達通及其他電子支付方式乘搭新巴/城巴，轉車時可享回贈首程車費、次程免費等優惠，乘客可利用新巴/城巴網頁的轉乘優惠搜尋器選擇最優惠車資接駁至目的地。

●港鐵轉乘優惠【詳情】

新巴/城巴與指定地鐵路線有相互轉乘優惠，轉乘第二程車資最高可減1元。例如在港鐵宋皇臺站出閘後，轉乘E23或E23A往慈雲山（南）可享1元折扣。

（資料來源：九巴、新巴城巴網站）