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慳車費抗加風．港鐵篇｜港鐵都會票、月票、轉乘優惠等慳錢資訊一文睇 (09:26)

本港公共交通將於本月內相繼加價，5間巴士公司6月18日起加價，港鐵則於6月25日起上調票價。為對抗「加風」，明報電子平台組於本文整理港鐵相關慳車費實用資訊，包括月票、轉乘優惠、特惠站等，以供經常乘搭港鐵的讀者參考。乘客可按自身需要，選擇合用的票種或優惠，多多利用，便可「慳得一蚊得一蚊」。

相關報道：慳車費抗加風．巴士篇｜九巴、新巴城巴　轉乘優惠、月票等慳錢資訊一文睇

港鐵常客票種

●都會票【詳情

「都會票」適用於67個指定市區車站，可在40日內搭40程港鐵，現時每張售$435，7月1日起售$445，方便每天中長途過海的乘客。

「都會票」在屯馬線僅適用於鑽石山至荃灣西各站、東涌線僅適用於青衣至香港各站、東鐵線僅適用於金鐘至九龍塘各站。乘客如前往非指定車站，須先在路程最後一個適用站以都會票出閘，再用八達通或普通車票入閘繼續車程。

●全月通加強版【詳情

5款「全月通加強版」涵蓋不同路段，乘客可於有效月份內無限次往來指定車站，連接非指定車站的車程可享正價車費七五折優惠（不包括東鐵線頭等額外費用、機場快線、往來羅湖及落馬洲站、使用上水/烏溪沙—尖東全月通加強版往來馬場站的車程）。

●車票建議功能

市民如未能決定使用哪個票種，可試用港鐵網頁或港鐵手機App「MTR Mobile」的車票建議功能（見附圖），輸入行程等資料，讓系統建議是否適合使用月票、使用哪種月票。

●「早鳥」出閘車費六五折【詳情

逢星期一至五（公眾假期除外）早上7時15分至8時15分，使用成人八達通於任何指定核心市區車站出閘，可享車費六五折優惠。早晨折扣優惠可與轉乘優惠、特惠站優惠及全月通連接車程七五折優惠同時使用。

●綠色專線小巴轉乘優惠【詳情

港鐵表示，「綠色專線小巴轉乘優惠」將加碼推出，涵蓋超過500條指定小巴線，今年第四季起優惠金額會由現時每程3毫增至5毫。

●港鐵特惠站【詳情

港鐵在港九新界40個地點設有特惠站，以成人八達通拍卡後，於指定港鐵站入閘可減2元車費。

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