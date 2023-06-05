白紋伊蚊｜本港近三分一地區白紋伊蚊分佈廣　西貢、北區和屯門成重災區 (12:49)

踏入夏天，加上經常下雨，容易滋生蚊蟲。食環署最新公布上月（5月）64個監察地區的階段性白紋伊蚊誘蚊器指數，有19個地區即近三分一誘蚊器指數都屬於高水平；其中牛寮及木棉山，以及西貢市都超過40%，達到紫色最高級別，表示白紋伊蚊分佈非常廣泛。至於達紅色級別的17個地區中，以北區最為嚴重，上水和粉嶺都分別為34.5%和32.5%，屯門掃管笏亦達到33.3%。另外，荔枝角白紋伊蚊密度指數達3.0紅色級別，顯示白紋伊蚊在誘蚊器位置數量較多。