白紋伊蚊｜本港近三分一地區白紋伊蚊分佈廣　西貢、北區和屯門成重災區 (12:49)

踏入夏天，加上經常下雨，容易滋生蚊蟲。食環署最新公布上月（5月）64個監察地區的階段性白紋伊蚊誘蚊器指數，有19個地區即近三分一誘蚊器指數都屬於高水平；其中牛寮及木棉山，以及西貢市都超過40%，達到紫色最高級別，表示白紋伊蚊分佈非常廣泛。至於達紅色級別的17個地區中，以北區最為嚴重，上水和粉嶺都分別為34.5%和32.5%，屯門掃管笏亦達到33.3%。另外，荔枝角白紋伊蚊密度指數達3.0紅色級別，顯示白紋伊蚊在誘蚊器位置數量較多。
誘蚊器指數逾20%的19個地區
地區／指數：
．牛寮及木棉山（44%）
．西貢市（40.4%）
．上水（34.5%）
．掃管笏（33.3%）
．粉嶺（32.5%）
．元朗市中心（31.2%）
．上葵涌（29%）
．西環（28.4%）
．荔景（28.3%）
．樂富西（25.4%）
．將軍澳北（25%）
．紅磡（23.4%）
．青衣北（22.9%）
．樂富北（22.5%）
．荃灣西（22.3%）
．沙田市中心及火炭（21.4%）
．馬灣（21.3%）
．屯門西（21.1%）
．何文田（20.2%）
白紋伊蚊分佈廣泛地區：
．荔枝角（3.0）
．粉嶺（2.5）
註：「誘蚊器指數」和「密度指數」，分別顯示指定監察地區內伊蚊分佈的廣泛程度和密度
資料來源：食環署
參考連結：食環署誘蚊器指數最新情報