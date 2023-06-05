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白紋伊蚊｜本港近三分一地區白紋伊蚊分佈廣　西貢、北區和屯門成重災區 (12:49)

踏入夏天，加上經常下雨，容易滋生蚊蟲。食環署最新公布上月（5月）64個監察地區的階段性白紋伊蚊誘蚊器指數，有19個地區即近三分一誘蚊器指數都屬於高水平；其中牛寮及木棉山，以及西貢市都超過40%，達到紫色最高級別，表示白紋伊蚊分佈非常廣泛。至於達紅色級別的17個地區中，以北區最為嚴重，上水和粉嶺都分別為34.5%和32.5%，屯門掃管笏亦達到33.3%。另外，荔枝角白紋伊蚊密度指數達3.0紅色級別，顯示白紋伊蚊在誘蚊器位置數量較多。

誘蚊器指數逾20%的19個地區

地區／指數：

．牛寮及木棉山（44%）

．西貢市（40.4%）

．上水（34.5%）

．掃管笏（33.3%）

．粉嶺（32.5%）

．元朗市中心（31.2%）

．上葵涌（29%）

．西環（28.4%）

．荔景（28.3%）

．樂富西（25.4%）

．將軍澳北（25%）

．紅磡（23.4%）

．青衣北（22.9%）

．樂富北（22.5%）

．荃灣西（22.3%）

．沙田市中心及火炭（21.4%）

．馬灣（21.3%）

．屯門西（21.1%）

．何文田（20.2%）

白紋伊蚊分佈廣泛地區：

．荔枝角（3.0）

．粉嶺（2.5）

註：「誘蚊器指數」和「密度指數」，分別顯示指定監察地區內伊蚊分佈的廣泛程度和密度

資料來源：食環署

參考連結：食環署誘蚊器指數最新情報

 

 

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